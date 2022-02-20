https://arabic.sputniknews.com/20220220/وكالة-سماع-دوي-انفجار-وسط-دونيتسك-1058928905.html

وكالة: سماع دوي انفجار وسط دونيتسك

وكالة: سماع دوي انفجار وسط دونيتسك

ذكرت وكالة رويترز نقلا عن شهود عيان بسماع دوي انفجارات وسط جمهورية دونيتسك (المعلنة من جانب واحد)، في ساعة متأخرة ليل الأحد/الاثنين. 20.02.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار جمهورية دونيتسك

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وأشارت رويترز إلى أنه لم يتضح بعد سبب الانفجار.يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شرطة جمهورية لوغانسك الشعبية (المعلنة من جانب واحد)، إصابة ثلاثة مدنيين في قصف لقوات المسلحين الأوكرانيين، ليل الأحد.وأشارت إلى أن المسلحين الأوكرانيين أطلقوا النار على 24 منطقة سكنية في الجمهورية. كما تستخدم الأسلحة المحظورة في اتفاقات مينسك.وتصاعد التوتر في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، خلال الأيام الماضية، بعد تبادل الاتهامات بين القوات الأوكرانية وسلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك (المعلنتين من جانب واحد)، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس، لقصف مدفعي.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وجه السلطات في وقت سابق بمنح 10 آلاف روبل لكل لاجئ يصل إلى أراضي روسيا من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.يُذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر أبريل/نيسان من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان إقليم دونباس المعارضين للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر فبراير/شباط من نفس العام.هذا وقد أدي هذا النزاع المسلح إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية لإقليم دونباس. كما أن هناك أكثر من مليون شخص أصبحوا لاجئين بعد أن غادروا الإقليم إلى روسيا وبيلاروس أو إلى مناطق أخرى من أوكرانيا ذاتها.

https://arabic.sputniknews.com/20220220/لوغانسك-إصابة-3-مدنيين-في-قصف-متواصل-للجيش-الأوكراني-على-دونباس-1058928436.html

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