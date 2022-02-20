https://arabic.sputniknews.com/20220220/ياسمين-عز-تعلق-على-تصريحاتها-المثيرة-للجدل-حول-ضرب-عريس-لعروسه-في-ليلة-الزفاف-1058886250.html

ياسمين عز تعلق على تصريحاتها المثيرة للجدل حول ضرب عريس لعروسه في ليلة الزفاف

ياسمين عز تعلق على تصريحاتها المثيرة للجدل حول ضرب عريس لعروسه في ليلة الزفاف

علقت الإعلامية المصرية، ياسمين عز، على تصريحاتها التي أثارت جدلا واسعا ‏على مواقع التواصل الاجتماعي، التي اعتبرت فيها أن واقعة العروس التي ‏تعرضت للضرب المبرح... 20.02.2022, سبوتنيك عربي

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اعتذرت ياسمين عز عن تصريحاتها المتلفزة، في حلقة أمس السبت من برنامجها "كلام الناس"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، مؤكدة أنه "سوء تعبير خانها" ولس "سوء فهم" منها.وأشارت إلى أن "ضرب العريس لعروسه في محافظة الإسماعيلية مرفوض من المجتمع، ولكن كان لهما رأي آخر".وشددت ياسمين عز أن كل متابع لبرنامجها منذ بداية انطلاقه يعلم جيدا أنها ضد العنف ضد المرأة، وقالت: "لست في حاجة للقول أنني ضد العنف والإهانة، وهذا ما قلته 3 مرات".وكانت ياسمين عز قد قالت في حلقة الجمعة الماضي من برنامجها التلفزيوني "كلام الناس"، إن "الرجل بطبعه حامي وحمش، وعلى المرأة أن تحتوي رجلها، فهو هدية ربنا لكِ على الأرض، ونعمة من ربنا عليكِ، حبيه وحافظي عليه، فهذه العروسة بنت ناس وأصيلة ولمت دنيتها، ودارت على شمعتها واحتوت الموقف وجوزها وراجلها".وأثارت تصريحات ياسمين عز السابقة جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر العديدين أن رأيها بمثابة تحريض على العنف الأسري، وطالبوا بوقفها عن العمل.كما أصدر المجلس القومي للمرأة بيانا أكد فيه أن تصريحات ياسمين عز "تتعارض مع جهود الدولة لحماية المرأة، و تعتبر مخالفة صريحة لميثاق الشرف الإعلامي الذى يؤكد ضرورة الالتزام بالموضوعية في التناول والتوازن في عرض وجهات النظر وعدم تغليب المصالح الخاصة على الاعتبارات المهنية والوطنية".

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