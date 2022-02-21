https://arabic.sputniknews.com/20220221/أسعار-النفط-تقفز-بسبب-تحذيرات-جديدة-بشأن-الصراع-الأوكراني-الروسي-1058930909.html
أسعار النفط تقفز بسبب تحذيرات جديدة بشأن الصراع الأوكراني الروسي
أسعار النفط تقفز بسبب تحذيرات جديدة بشأن الصراع الأوكراني الروسي
ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار في بداية التعاملات، اليوم الاثنين، وسط مخاوف متزايدة بشأن الصراع المحتمل بين روسيا وأوكرانيا، مع توضيح الولايات المتحدة... 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T03:51+0000
2022-02-21T03:51+0000
2022-02-21T03:51+0000
أسعار النفط اليوم
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وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.34 دولار أو 1.4 في المئة إلى 94.88 دولار للبرميل، بعد أن سجلت 95.00 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة.وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.68 دولار أو 1.8 في المئة إلى 92.75 دولار للبرميل بعد أن سجلت 92.93 دولار للبرميل، وفقا لرويترز.وقال فيفيك دار المحلل في بنك كومنولث في مذكرة، "إذا حدث غزو روسي كما حذرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في الأيام الأخيرة، فقد ترتفع العقود الآجلة لخام برنت فوق 100 دولار للبرميل".
https://arabic.sputniknews.com/20220220/وزير-الطاقة-السعودي-من-الخطأ-التركيز-على-مصادر-الطاقة-المتجددة-فقط-1058921912.html
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أسعار النفط اليوم
أسعار النفط تقفز بسبب تحذيرات جديدة بشأن الصراع الأوكراني الروسي
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ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار في بداية التعاملات، اليوم الاثنين، وسط مخاوف متزايدة بشأن الصراع المحتمل بين روسيا وأوكرانيا، مع توضيح الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن روسيا ستواجه عقوبات إذا غزت جارتها.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.34 دولار أو 1.4 في المئة إلى 94.88 دولار للبرميل، بعد أن سجلت 95.00 دولار للبرميل
في التعاملات المبكرة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.68 دولار أو 1.8 في المئة إلى 92.75 دولار للبرميل بعد أن سجلت 92.93 دولار للبرميل، وفقا لرويترز.
وقال فيفيك دار المحلل في بنك كومنولث في مذكرة، "إذا حدث غزو روسي
كما حذرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في الأيام الأخيرة، فقد ترتفع العقود الآجلة لخام برنت فوق 100 دولار للبرميل".