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https://arabic.sputniknews.com/20220221/أمير-قطر-يستقبل-رئيس-إيران-في-أول-زيارة-له-إلى-دولة-خليجية-صور-وفيديو-1058937555.html
أمير قطر يستقبل رئيس إيران في أول زيارة له إلى دولة خليجية... صور وفيديو
أمير قطر يستقبل رئيس إيران في أول زيارة له إلى دولة خليجية... صور وفيديو
استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد ‏المرافق له، في مطار الدوحة.‏ 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T09:18+0000
2022-02-21T10:01+0000
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أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
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وكان في استقبال الرئيس الإيراني في مطار الدوحة سفير قطر في إيران محمد بن حمد الهاجري وسفير إيران في قطر حميد رضا دهقاني، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) مقطع فيديو من استقبال أمير قطر للرئيس الإيراني في مطار الدوحة.وتعد زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى قطر هي أول زيارة له لدولة خليجية منذ توليه منصبه بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو/ حزيران 2021.ومن المتوقع أن "يتم إبرام عدد من وثائق التعاون مع قطر خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الدوحة"، حسبما صرح به المدير العام لشؤون منطقة الخليج بالخارجية الإيرانية، علي رضا عنايتي، أمس الأحد.وقال عنايتي إن "حضور رئيسي مؤتمر كبار مصدري الغاز باستضافة الدوحة، يأتي في إطار توسيع وتوطيد العلاقات بين إيران وقطر الصديقة والشقيقة"، مشيرا إلى أنها أول زيارة يقوم بها الرئيس الإيراني إلى دول الخليج بعد تسلم الرئاسة، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف عنايتي أنه "يتوقع أن يبحث الجانبان سبل توسيع وتعزيز الأواصر الثنائية بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية والرياضية والإعلامية"، معربا عن تطلعه أن تحقق هذه المباحثات نقلة ملموسة على صعيد العلاقات بين طهران والدوحة.وأكد أن "إيران وقطر لديهما مواقف متقاربة حيال القضايا الراهنة في المنطقة وضرورة معالجتها عبر الحوار الذي يصب في تعزيز الأواصر بين الدول الإقليمية"، لافتا إلى أن حضور رئيسي قمة كبار الدول المصدرة للغاز في الدوحة، يسهم قطعا في تعزيز دور منظمة "أوبك للغاز" على صعيد معادلات الطاقة.وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، أن رئيسي سيلتقي مع الإيرانيين المقيمين في قطر ومع رجال الأعمال القطريين والإيرانيين، مشيرة إلى أنه في اليوم الثاني من زيارته، سيحضر القمة السادسة للدول المصدرة للغاز ويلقي كلمة فيها.
https://arabic.sputniknews.com/20220220/مسؤول-إيراني-يتوقع-إبرام-عدد-من-وثائق-التعاون-مع-قطر-خلال-زيارة-رئيسي-إلى-الدوحة-1058920444.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

أمير قطر يستقبل رئيس إيران في أول زيارة له إلى دولة خليجية... صور وفيديو

09:18 GMT 21.02.2022 (تم التحديث: 10:01 GMT 21.02.2022)
© AFP 2022 / -أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يستقبل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في العاصمة القطرية الدوحة، 21 فبراير/ شباط 2022
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يستقبل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في العاصمة القطرية الدوحة، 21 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يستقبل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في العاصمة القطرية الدوحة، 21 فبراير/ شباط 2022
© AFP 2022 / -
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استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد ‏المرافق له، في مطار الدوحة.‏
وكان في استقبال الرئيس الإيراني في مطار الدوحة سفير قطر في إيران محمد بن حمد الهاجري وسفير إيران في قطر حميد رضا دهقاني، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).
ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) مقطع فيديو من استقبال أمير قطر للرئيس الإيراني في مطار الدوحة.
وتعد زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى قطر هي أول زيارة له لدولة خليجية منذ توليه منصبه بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو/ حزيران 2021.
ومن المتوقع أن "يتم إبرام عدد من وثائق التعاون مع قطر خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الدوحة"، حسبما صرح به المدير العام لشؤون منطقة الخليج بالخارجية الإيرانية، علي رضا عنايتي، أمس الأحد.
وقال عنايتي إن "حضور رئيسي مؤتمر كبار مصدري الغاز باستضافة الدوحة، يأتي في إطار توسيع وتوطيد العلاقات بين إيران وقطر الصديقة والشقيقة"، مشيرا إلى أنها أول زيارة يقوم بها الرئيس الإيراني إلى دول الخليج بعد تسلم الرئاسة، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
رئيس السلطة القضائية الإيرانية آية الله إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
مسؤول إيراني يتوقع إبرام عدد من وثائق التعاون مع قطر خلال زيارة رئيسي إلى الدوحة
أمس, 17:55 GMT
وأضاف عنايتي أنه "يتوقع أن يبحث الجانبان سبل توسيع وتعزيز الأواصر الثنائية بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية والرياضية والإعلامية"، معربا عن تطلعه أن تحقق هذه المباحثات نقلة ملموسة على صعيد العلاقات بين طهران والدوحة.
© AFP 2022 / -الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، مغادرا مطار مهر آباد، متجها إلى مطار الدوحة الدولي، 21 فبراير/ شباط 2022
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، مغادرا مطار مهر آباد، متجها إلى مطار الدوحة الدولي، 21 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، مغادرا مطار مهر آباد، متجها إلى مطار الدوحة الدولي، 21 فبراير/ شباط 2022
© AFP 2022 / -
وأكد أن "إيران وقطر لديهما مواقف متقاربة حيال القضايا الراهنة في المنطقة وضرورة معالجتها عبر الحوار الذي يصب في تعزيز الأواصر بين الدول الإقليمية"، لافتا إلى أن حضور رئيسي قمة كبار الدول المصدرة للغاز في الدوحة، يسهم قطعا في تعزيز دور منظمة "أوبك للغاز" على صعيد معادلات الطاقة.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، أن رئيسي سيلتقي مع الإيرانيين المقيمين في قطر ومع رجال الأعمال القطريين والإيرانيين، مشيرة إلى أنه في اليوم الثاني من زيارته، سيحضر القمة السادسة للدول المصدرة للغاز ويلقي كلمة فيها.
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