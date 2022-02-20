https://arabic.sputniknews.com/20220220/مسؤول-إيراني-يتوقع-إبرام-عدد-من-وثائق-التعاون-مع-قطر-خلال-زيارة-رئيسي-إلى-الدوحة-1058920444.html

مسؤول إيراني يتوقع إبرام عدد من وثائق التعاون مع قطر خلال زيارة رئيسي إلى الدوحة

مسؤول إيراني يتوقع إبرام عدد من وثائق التعاون مع قطر خلال زيارة رئيسي إلى الدوحة

توقع مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن "يتم إبرام عدد من وثائق التعاون مع قطر خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الدوحة". 20.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-20T17:55+0000

2022-02-20T17:55+0000

2022-02-20T17:55+0000

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وأوضح المدير العام لشؤون منطقة الخليج بالخارجية الإيرانية، علي رضا عنايتي، أن "حضور رئيسي مؤتمر كبار مصدري الغاز باستضافة الدوحة، يأتي في إطار توسيع وتوطيد العلاقات بين إيران وقطر الصديقة والشقيقة"، مشيرا إلى أنها أول زيارة يقوم بها الرئيس الإيراني إلى دول الخليج بعد تسلم الرئاسة، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف عنايتي أنه "يتوقع أن يبحث الجانبان سبل توسيع وتعزيز الأواصر الثنائية بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية والرياضية والإعلامية"، معربا عن تطلعه أن تحقق هذه المباحثات نقلة ملموسة على صعيد العلاقات بين طهران والدوحة.وأكد أن "إيران وقطر لديهما مواقف متقاربة حيال القضايا الراهنة في المنطقة وضرورة معالجتها عبر الحوار الذي يصب في تعزيز الأواصر بين الدول الإقليمية"، لافتا إلى أن حضور رئيسي قمة كبار الدول المصدرة للغاز في الدوحة، يسهم قطعا في تعزيز دور منظمة "أوبك للغاز" على صعيد معادلات الطاقة.ويقوم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، غدا الاثنين، بزيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة، تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، بأن الاستقبال الرسمي لرئيسي سيكون من أمير قطر في الديوان الأميري، مشيرة أنه سيكون هناك توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، على جدول أعمال اليوم الأول من الزيارة.وأضافت أن رئيسي سيلتقي مع الإيرانيين المقيمين في قطر ومع رجال الأعمال القطريين والإيرانيين، مشيرة أنه في اليوم الثاني من زيارته، سيحضر القمة السادسة للدول المصدرة للغاز ويلقي كلمة فيها.وكان السفير الإيراني في قطر، حمید رضا دهقاني، كشف تفاصيل زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، المرتقبة إلى دولة قطر.وقال رضا دهقاني إن "زيارة إبراهیم رئیسی الرسمية لقطر ستجري خلال الأسبوع المقبل. وبالإضافة إلى الاجتماعات الثنائية، سيحضر رئیسی والوفد المرافق له قمة الدول المصدرة للغاز".وأفادت وكالة فارس الإيرانية، في وقت سابق، بأن "المسؤولين القطريين سيستضيفون في الدوحة في غضون الأيام المقبلة، كبار مصدري الطاقة في العالم"، مشيرة أن الرئيس إبراهيم رئيسي، سيتوجه إلى قطر، لحضور القمة العالمية لمصدري الطاقة.وأشارت الوكالة إلى أن "إيران هي ثاني أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي على مستوى العالم بعد روسيا، تليها دولة قطر التي تحل بالمركز الثالث"، لافتة إلى أن البلدين (إيران وقطر) يمتلكان أكبر حقل مشترك للغاز في العالم.

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