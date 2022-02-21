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https://arabic.sputniknews.com/20220221/إطلاق-تطبيق-ترامب-الجديد-للتواصل-الاجتماعي-في-المتاجر-الإلكترونية-1058931449.html
إطلاق تطبيق ترامب الجديد للتواصل الاجتماعي في المتاجر الإلكترونية
إطلاق تطبيق ترامب الجديد للتواصل الاجتماعي في المتاجر الإلكترونية
أصبح تطبيق دونالد ترامب "Truth Social" متاحا للتنزيل على متاجر التطبيقات الالكترونية في وقت متأخر من مساء أمس الأحد. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T05:58+0000
2022-02-21T05:58+0000
العالم
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تم أيضًا تنزيل التطبيق تلقائيًا لمستخدمي أجهزة "Apple"، الذين طلبوا التطبيق مسبقًا قبل الإطلاق المتوقع، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.سيعيد هذا المشروع حضور ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أكثر من عام من حظره من قبل تويتر وفيسبوك ويوتيوب في أعقاب هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس الأمريكي، في السادس من يناير/كانون الثاني 2021 بعد اتهامه بنشر رسائل تحرض على العنف.وستنضم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا برئاسة النائب الجمهوري السابق ديفين نونيس، والتي تقف وراء مشروع (تروث سوشيال)، إلى مجموعة متنامية من شركات التكنولوجيا التي تطرح نفسها على أنها مدافعة عن حرية التعبير وتأمل في جذب المستخدمين الذين يشعرون بأنه يتم كبت آرائهم على منصات مثل تويتر وفيسبوك ويوتيوب.
https://arabic.sputniknews.com/20220220/ترامب-يطرح-تطبيق-تروث-سوشيال-للتواصل-الاجتماعي-غدا-الاثنين-1058884000.html
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العالم

إطلاق تطبيق ترامب الجديد للتواصل الاجتماعي في المتاجر الإلكترونية

05:58 GMT 21.02.2022
© REUTERS / CARLOS BARRIAالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / CARLOS BARRIA
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أصبح تطبيق دونالد ترامب "Truth Social" متاحا للتنزيل على متاجر التطبيقات الالكترونية في وقت متأخر من مساء أمس الأحد.
تم أيضًا تنزيل التطبيق تلقائيًا لمستخدمي أجهزة "Apple"، الذين طلبوا التطبيق مسبقًا قبل الإطلاق المتوقع، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.
سيعيد هذا المشروع حضور ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أكثر من عام من حظره من قبل تويتر وفيسبوك ويوتيوب في أعقاب هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس الأمريكي، في السادس من يناير/كانون الثاني 2021 بعد اتهامه بنشر رسائل تحرض على العنف.
وستنضم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا برئاسة النائب الجمهوري السابق ديفين نونيس، والتي تقف وراء مشروع (تروث سوشيال)، إلى مجموعة متنامية من شركات التكنولوجيا التي تطرح نفسها على أنها مدافعة عن حرية التعبير وتأمل في جذب المستخدمين الذين يشعرون بأنه يتم كبت آرائهم على منصات مثل تويتر وفيسبوك ويوتيوب.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
ترامب يطرح تطبيق "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي غدا الاثنين
أمس, 04:33 GMT
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