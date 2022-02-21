https://arabic.sputniknews.com/20220221/الجيش-البيلاروسي-القوات-الروسية-ستعود-إلى-نقاط-انتشارها-الدائمة-عندما-تكون-هناك-حاجة-لذلك-1058935862.html
الجيش البيلاروسي: القوات الروسية ستعود إلى نقاط انتشارها الدائمة عندما تكون هناك حاجة لذلك
الجيش البيلاروسي: القوات الروسية ستعود إلى نقاط انتشارها الدائمة عندما تكون هناك حاجة لذلك
أعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية، فيكتور غوليفيتش، أن القوات المسلحة الروسية ستعود إلى قواعدها الدائمة عندما تكون هناك حاجة موضوعية لذلك. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T08:31+0000
2022-02-21T08:31+0000
2022-02-21T08:31+0000
روسيا
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وقال غوليفيتش خلال مؤتمره الصحفي نقلته وكالة "سبوتنيك": "وحدات القوات المسلحة الروسية ستعود إلى مراكزها الثابتة الدائمة فقط عندما تكون هناك حاجة موضوعية لذلك، وهذا نحدده بأنفسنا لأن ذلك ضمن توجهاتنا الخاصة".وأشار غوليفيتش إلى أن "هذا سيعتمد إلى حد كبير على الزملاء الغربيين والقوات العسكرية التي تم نشرها في منطقة أوروبا الشرقية، بما في ذلك بالقرب من حدود بيلاروسيا".وأعلن وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، في وقت سابق أن هيئتي الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية والبيلاروسية ستتخذان إجراءات مشتركة لمنع اندلاع حرب في المنطقة.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الجيش البيلاروسي: القوات الروسية ستعود إلى نقاط انتشارها الدائمة عندما تكون هناك حاجة لذلك
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أعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية، فيكتور غوليفيتش، أن القوات المسلحة الروسية ستعود إلى قواعدها الدائمة عندما تكون هناك حاجة موضوعية لذلك.
وقال غوليفيتش خلال مؤتمره الصحفي نقلته وكالة "سبوتنيك": "وحدات القوات المسلحة الروسية ستعود إلى مراكزها الثابتة الدائمة فقط عندما تكون هناك حاجة موضوعية لذلك، وهذا نحدده بأنفسنا لأن ذلك ضمن توجهاتنا الخاصة".
وأشار غوليفيتش إلى أن "هذا سيعتمد إلى حد كبير على الزملاء الغربيين والقوات العسكرية التي تم نشرها في منطقة أوروبا الشرقية، بما في ذلك بالقرب من حدود بيلاروسيا".
وأعلن وزير الدفاع البيلاروسي
، فيكتور خرينين، في وقت سابق أن هيئتي الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية والبيلاروسية ستتخذان إجراءات مشتركة لمنع اندلاع حرب في المنطقة.