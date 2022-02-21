https://arabic.sputniknews.com/20220221/الرئيس-الإيراني-من-قطر-نسعى-لتوسيع-إطار-التعاون-والعلاقات-بيننا-وبين-دول-الخليج-1058946727.html

الرئيس الإيراني من قطر: نسعى لتوسيع إطار التعاون والعلاقات بيننا وبين دول الخليج

الرئيس الإيراني من قطر: نسعى لتوسيع إطار التعاون والعلاقات بيننا وبين دول الخليج

أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، سعي بلاده لتوسيع إطار التعاون والعلاقات بينها وبين دول الخليج. 21.02.2022, سبوتنيك عربي

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وشدد في مؤتمر صحفي جمعه بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الدوحة، أن زيارته لقطر تفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الأخيرة وإيران.وأضاف أنه اتفق مع أمير قطرعلى أن ينتهزا الفرص التي يمتلكها بلديهما من أجل توسيع نطاق العلاقات بينهم.كما عبر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال جلسة مباحثات رسمية مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الديوان القطري بالدوحة، عن حرصه على تعزيز التعاون الثنائي وتطويره إلى آفاق أرحب و نقله إلى مستويات إقليمية ودولية، بحسب الديوان الأميري القطري.وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صرح في مؤتمره الصحفي مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، أنه اطلع منه على ما وصلت إليه مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي.وتابع أنه يجدد استعداد قطر لتقديم أي مساعدة ممكنة للتوصل إلى اتفاق ينهي الخلاف ويضمن أمن واستقرار المنطقة.وأعرب عن أمله أن يتم التوصل قريبا لاتفاق يرضي كل الأطراف، ويضمن حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.ولفت إلى أنه جدد مع الرئيس الإيراني خلال مباحثاتهما التأكيد على أن الحوار هو السبيل الأمثل لحل الخلافات ومواجهة التحديات.وأشار أمير قطر إلى أن مباحثاته مع الرئيس الإيراني تطرقت إلى موضوعات هامة شملت عدة مجالات، منها الاقتصاد والاستثمار والطاقة والسياحة.كما أكد أن القضية الفلسطينية نالت حيزا كبيرا من مباحثاته مع الرئيس الإيراني، باعتبارها القضية المركزية في المنطقة، وتابع أنهما أكدا على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلطسيني.وأعلن عن أنه تم اليوم توقيع عدد من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم بين قطر وإيران.كما أعرب أمير قطر عن ترحيبه بالجماهير الإيرانية التي ستأتي إلى قطر لحضور كأس العالم 2022.وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الاثنين، في أول زيارة له لدولة خليجية منذ توليه منصبه بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو/ حزيران الماضي.

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