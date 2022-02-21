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العراق .. انطلاق عملية أمنية شرق بيجي لمنع تسلل "الإرهابيين"
العراق .. انطلاق عملية أمنية شرق بيجي لمنع تسلل "الإرهابيين"
أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الاثنين، انطلاق عملية أمنية واسعة شرق بيجي لمنع "تسلل الإرهابيين". 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T08:41+0000
2022-02-21T08:41+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك في بيان صادر عن هيئة الحشد الشعبي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية العراقية.وقالت قيادة عمليات صلاح الدين في الحشد الشعبي، إنها أطلقت عملية تفتيش واسعة في مناطق البعيجي والحاوي المحاذية لنهر دجلة شرق قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين.وأشارت إلى أن العملية الأمنية شاركت بها قوة من قيادة عمليات صلاح الدين واللواء 51 في الحشد الشعبي.وذكرت الهيئة أن العملية انطلقت لتفتيش المناطق الوعرة بهدف "منع تسلسل العناصر الإرهابية".وكان العراق أعلن، في ديسمبر/كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220220/مستشار-الأمن-القومي-العراقي-يؤكد-ضرورة-تفعيل-اتفاقية-الجزائر-مع-إيران-1058917178.html
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أخبار العراق اليوم

العراق .. انطلاق عملية أمنية شرق بيجي لمنع تسلل "الإرهابيين"

08:41 GMT 21.02.2022
© Photo / Iraqi Security Cellنفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020
نفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© Photo / Iraqi Security Cell
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أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الاثنين، انطلاق عملية أمنية واسعة شرق بيجي لمنع "تسلل الإرهابيين".
جاء ذلك في بيان صادر عن هيئة الحشد الشعبي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية العراقية.
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
مستشار الأمن القومي العراقي يؤكد ضرورة تفعيل "اتفاقية الجزائر" مع إيران
أمس, 16:47 GMT
وقالت قيادة عمليات صلاح الدين في الحشد الشعبي، إنها أطلقت عملية تفتيش واسعة في مناطق البعيجي والحاوي المحاذية لنهر دجلة شرق قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين.
وأشارت إلى أن العملية الأمنية شاركت بها قوة من قيادة عمليات صلاح الدين واللواء 51 في الحشد الشعبي.
وذكرت الهيئة أن العملية انطلقت لتفتيش المناطق الوعرة بهدف "منع تسلسل العناصر الإرهابية".
وكان العراق أعلن، في ديسمبر/كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.
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