https://arabic.sputniknews.com/20220221/المشاهد-الأولى-لاحتراق-وتدمير-مدرعات-أوكرانية-على-الحدود-الروسية-فيديو-1058966393.html
المشاهد الأولى لاحتراق وتدمير مدرعات أوكرانية على الحدود الروسية... فيديو
المشاهد الأولى لاحتراق وتدمير مدرعات أوكرانية على الحدود الروسية... فيديو
نشرت وكالة "سبوتنيك" المشاهد الأولى لتدمير عرتين تابعتين للجيش الأوكراني، حاولتا التسلسل عبر الحدود الروسية. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T18:14+0000
2022-02-21T18:14+0000
2022-02-21T18:29+0000
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وتظهر المشاهد اشتعال النيران داخل العربتين، وتصاعد الأدخنة، بعد تعطل الآليتين في الطريق الحدودي المحاط بالشجيرات.وكانت الخدمة الصحفية التابعة للقوات المسلحة الروسية في المنطقة العسكرية الجنوبية، قد أعلنت، اليوم الاثنين، أن قوات الحدود الروسية استطاعت إحباط تسلل مجموعة تخريبية حاولت انتهاك حدود روسيا من الأراضي الأوكرانية.وجاء في بيان القوات المسلحة أن " قوات المنطقة العسكرية الجنوبية وتحديدا مفرزة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أحبطت عملية انتهاك الحدود الروسية من قبل مجموعة تخريبية من الأراضي الأوكرانية".وأضاف البيان أنه خلال المناوشات دخلت عربتان قتاليتان للمشاة تابعتان للقوات المسلحة الأوكرانية الأراضي الروسية لإجلاء المخربين، حيث تم القضاء عليهما وقتل خمسة من المجموعة ولم تقع إصابات في صفوف الجيش الروسي.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
المشاهد الأولى لاحتراق وتدمير مدرعات أوكرانية على الحدود الروسية... فيديو
18:14 GMT 21.02.2022 (تم التحديث: 18:29 GMT 21.02.2022) تابعنا عبر
نشرت وكالة "سبوتنيك" المشاهد الأولى لتدمير عرتين تابعتين للجيش الأوكراني، حاولتا التسلسل عبر الحدود الروسية.
وتظهر المشاهد اشتعال النيران داخل العربتين، وتصاعد الأدخنة، بعد تعطل الآليتين في الطريق الحدودي المحاط بالشجيرات.
وكانت الخدمة الصحفية التابعة للقوات المسلحة الروسية في المنطقة العسكرية الجنوبية، قد أعلنت، اليوم الاثنين، أن قوات الحدود الروسية استطاعت إحباط تسلل
مجموعة تخريبية حاولت انتهاك حدود روسيا من الأراضي الأوكرانية.
وجاء في بيان القوات المسلحة أن " قوات المنطقة العسكرية الجنوبية وتحديدا مفرزة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أحبطت عملية انتهاك الحدود الروسية من قبل مجموعة تخريبية من الأراضي الأوكرانية".
وأضاف البيان أنه خلال المناوشات دخلت عربتان قتاليتان للمشاة تابعتان للقوات المسلحة الأوكرانية الأراضي الروسية لإجلاء المخربين، حيث تم القضاء عليهما وقتل خمسة من المجموعة ولم تقع إصابات في صفوف الجيش الروسي.