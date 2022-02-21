https://arabic.sputniknews.com/20220221/المفوضية-الأوروبية-روسيا-لن-تستطيع-دخول-الأسواق-المالية-والحصول-على-سلع-متطورة-إذا-غزت-أوكرانيا-1058931012.html
المفوضية الأوروبية: روسيا لن تستطيع دخول الأسواق المالية والحصول على سلع متطورة إذا غزت أوكرانيا
المفوضية الأوروبية: روسيا لن تستطيع دخول الأسواق المالية والحصول على سلع متطورة إذا غزت أوكرانيا
كشفت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية بعض تفاصيل العقوبات التي ستواجهها موسكو إذا غزت أوكرانيا قائلة، إنه سيتم استبعاد روسيا من الأسواق المالية... 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T04:19+0000
2022-02-21T04:19+0000
2022-02-21T04:19+0000
المفوضية الأوروبية
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1058748336_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_e2a65cd9e11772154204881b0c31eaeb.jpg
ورفض الزعماء الغربيون حتى الآن كشف تفاصيل الردود التي اتفقوا عليها في حالة الغزو الروسي، واستبعدوا فقط الرد العسكري وتوعدوا بفرض عقوبات اقتصادية على نطاق غير مسبوق.وأضافت أنه سيتم فرض عقوبات على "جميع السلع التي نصنعها والتي تحتاجها روسيا بشكل ملح لتحديث وتنويع اقتصادها، حيث لنا الهيمنة على نطاق العالم وليس لديهم بديل".وقالت إنه لن يتم فرض العقوبات إلا بعد أي غزو أوكرانيا، رافضة مناشدات يوم السبت من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بفرض عقوبات فورية.وقالت فون دير لاين، التي ترأس اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، إن اعتماد روسيا على صادرات الوقود الأحفوري هو نقطة ضعفها، وفقا لرويترز.وأضافت "إنها تشكل ثلثي صادراتها كما تأتي نصف ميزانية روسيا منها".وقالت إن روسيا بحاجة إلى التحديث و"هذا بشكل دقيق لن يكون ممكنا"، إذا تم تطبيق مزيد من العقوبات.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/ماكرون-يقترح-عقد-قمة-بين-بوتين-وبايدن-بشأن-أوكرانيا-والرئيسان-يقبلان-1058930035.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1058748336_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_311d8f4b00f7da430ad25645384a3766.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
المفوضية الأوروبية, أخبار أوكرانيا
المفوضية الأوروبية: روسيا لن تستطيع دخول الأسواق المالية والحصول على سلع متطورة إذا غزت أوكرانيا
تابعنا عبر
كشفت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية بعض تفاصيل العقوبات التي ستواجهها موسكو إذا غزت أوكرانيا قائلة، إنه سيتم استبعاد روسيا من الأسواق المالية الدولية وحرمانها من سلع تصدير رئيسية.
ورفض الزعماء الغربيون حتى الآن كشف تفاصيل الردود التي اتفقوا عليها في حالة الغزو الروسي، واستبعدوا فقط الرد العسكري وتوعدوا بفرض عقوبات اقتصادية على نطاق غير مسبوق
.
وقالت فون دير لاين لقناة (ايه.ار.دي) التلفزيونية في ساعة متأخرة من مساء الأحد، إنه "سيتم مبدئيا عزل روسيا عن الأسواق المالية الدولية".
وأضافت أنه سيتم فرض عقوبات على "جميع السلع التي نصنعها والتي تحتاجها روسيا بشكل ملح لتحديث وتنويع اقتصادها، حيث لنا الهيمنة على نطاق العالم وليس لديهم بديل".
وقالت إنه لن يتم فرض العقوبات إلا بعد أي غزو أوكرانيا، رافضة مناشدات يوم السبت من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بفرض عقوبات فورية.
وقالت فون دير لاين، التي ترأس اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، إن اعتماد روسيا على صادرات الوقود الأحفوري
هو نقطة ضعفها، وفقا لرويترز.
وأضافت "إنها تشكل ثلثي صادراتها كما تأتي نصف ميزانية روسيا منها".
وقالت إن روسيا بحاجة إلى التحديث و"هذا بشكل دقيق لن يكون ممكنا"، إذا تم تطبيق مزيد من العقوبات.