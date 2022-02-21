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https://arabic.sputniknews.com/20220221/المفوضية-الأوروبية-روسيا-لن-تستطيع-دخول-الأسواق-المالية-والحصول-على-سلع-متطورة-إذا-غزت-أوكرانيا-1058931012.html
المفوضية الأوروبية: روسيا لن تستطيع دخول الأسواق المالية والحصول على سلع متطورة إذا غزت أوكرانيا
المفوضية الأوروبية: روسيا لن تستطيع دخول الأسواق المالية والحصول على سلع متطورة إذا غزت أوكرانيا
كشفت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية بعض تفاصيل العقوبات التي ستواجهها موسكو إذا غزت أوكرانيا قائلة، إنه سيتم استبعاد روسيا من الأسواق المالية... 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T04:19+0000
2022-02-21T04:19+0000
المفوضية الأوروبية
أخبار أوكرانيا
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ورفض الزعماء الغربيون حتى الآن كشف تفاصيل الردود التي اتفقوا عليها في حالة الغزو الروسي، واستبعدوا فقط الرد العسكري وتوعدوا بفرض عقوبات اقتصادية على نطاق غير مسبوق.وأضافت أنه سيتم فرض عقوبات على "جميع السلع التي نصنعها والتي تحتاجها روسيا بشكل ملح لتحديث وتنويع اقتصادها، حيث لنا الهيمنة على نطاق العالم وليس لديهم بديل".وقالت إنه لن يتم فرض العقوبات إلا بعد أي غزو أوكرانيا، رافضة مناشدات يوم السبت من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بفرض عقوبات فورية.وقالت فون دير لاين، التي ترأس اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، إن اعتماد روسيا على صادرات الوقود الأحفوري هو نقطة ضعفها، وفقا لرويترز.وأضافت "إنها تشكل ثلثي صادراتها كما تأتي نصف ميزانية روسيا منها".وقالت إن روسيا بحاجة إلى التحديث و"هذا بشكل دقيق لن يكون ممكنا"، إذا تم تطبيق مزيد من العقوبات.
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المفوضية الأوروبية, أخبار أوكرانيا

المفوضية الأوروبية: روسيا لن تستطيع دخول الأسواق المالية والحصول على سلع متطورة إذا غزت أوكرانيا

04:19 GMT 21.02.2022
© REUTERS / POOLرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قبل اجتماع في مبنى المجلس الأوروبي في بروكسل، بلجيكا، 17 فبراير 2022.
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قبل اجتماع في مبنى المجلس الأوروبي في بروكسل، بلجيكا، 17 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / POOL
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كشفت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية بعض تفاصيل العقوبات التي ستواجهها موسكو إذا غزت أوكرانيا قائلة، إنه سيتم استبعاد روسيا من الأسواق المالية الدولية وحرمانها من سلع تصدير رئيسية.

ورفض الزعماء الغربيون حتى الآن كشف تفاصيل الردود التي اتفقوا عليها في حالة الغزو الروسي، واستبعدوا فقط الرد العسكري وتوعدوا بفرض عقوبات اقتصادية على نطاق غير مسبوق.
وقالت فون دير لاين لقناة (ايه.ار.دي) التلفزيونية في ساعة متأخرة من مساء الأحد، إنه "سيتم مبدئيا عزل روسيا عن الأسواق المالية الدولية".
وأضافت أنه سيتم فرض عقوبات على "جميع السلع التي نصنعها والتي تحتاجها روسيا بشكل ملح لتحديث وتنويع اقتصادها، حيث لنا الهيمنة على نطاق العالم وليس لديهم بديل".
وقالت إنه لن يتم فرض العقوبات إلا بعد أي غزو أوكرانيا، رافضة مناشدات يوم السبت من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بفرض عقوبات فورية.
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وقالت فون دير لاين، التي ترأس اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، إن اعتماد روسيا على صادرات الوقود الأحفوري هو نقطة ضعفها، وفقا لرويترز.
وأضافت "إنها تشكل ثلثي صادراتها كما تأتي نصف ميزانية روسيا منها".
وقالت إن روسيا بحاجة إلى التحديث و"هذا بشكل دقيق لن يكون ممكنا"، إذا تم تطبيق مزيد من العقوبات.
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