https://arabic.sputniknews.com/20220221/المقداد-الإرهاب-الإعلامي-يستهدف-روسيا-كما-استهدف-سوريا-سابقا-1058943884.html

المقداد: الإرهاب الإعلامي يستهدف روسيا كما استهدف سوريا سابقا

المقداد: الإرهاب الإعلامي يستهدف روسيا كما استهدف سوريا سابقا

أشار وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد إلى أن الحملة الإعلامية الكاذبة التي يشنها الغرب اليوم ضد روسيا تتماهى والحملات المغرضة التي تعرضت لها سوريا... 21.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-21T11:19+0000

2022-02-21T11:19+0000

2022-02-21T11:19+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/11/1047540493_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dc88bdd6443d32ee470bdd688a26a2ca.jpg

وقال المقداد في حوار مع قناة روسيا اليوم: "نحن على تواصل مباشر مع الإدارة الروسية ونناقش مع المسؤولين الروس الأوضاع في سوريا والتطورات الدولية والتصعيد الغربي ضد روسيا خلال الأيام الماضية والذي يأتي في إطار ممارسة المزيد من الضغوط عليها لمنعها من أن تكون لاعباً رئيسياً على الساحة الدولية بما في ذلك موقفها الداعم لسوريا في محاربة الإرهاب الذي عانت منه طيلة السنوات الماضية والمدعوم مالياً وسياسياً وعسكرياً من قبل الدول الغربية التي تقوم الان بالهجوم على روسيا".وتابع: "التضليل والتزوير والفبركة التي حفلت بها وسائل الإعلام الغربية ضد روسيا مؤخراً تذكرنا كسوريين بالحملات التي تعرضت لها سوريا خلال المرحلة الماضية والتي مارست فيها الدول الغربية أبشع أنواع الإرهاب الإعلامي والاقتصادي وأبشع أنواع الدعاية المضللة التي تجعل من المجرم ضحية".وأكد الوزير السوري خلال اللقاء التلفزيوني، أن الغرب يسعى جاهدا إلى سلب العالم الدور المتوازن الذي تلعبه روسيا الاتحادية بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين بهدف منع تعددية الأقطاب والحفاظ على سياسة القطب الواحد والمتمثل بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن الدول الداعمة للإرهاب لغايات سياسية هي نفسها التي تقوم الآن بمهاجمة روسيا وتهدد بفرض عقوبات عليها بشكل يخالف كل الأعراف والقوانين الدولية.من جهة ثانية، تحدث وزير الخارجية والمغتربين عن تشكل "وعي جديد" لدى بعض الأطراف العربية التي كانت قد ساهمت بشكل سلبي في مجريات الحرب السورية، موضحا: "نحن ننظر إلى الحاضر والمستقبل بعين ملؤها التفاؤل ونحن سعداء بالزيارات التي قامت بها بعض الوفود العربية إلى دمشق وبالزيارات التي قمنا بها إلى بعض البلدان العربية".وردا على سؤال يتعلق بعودة سوريا إلى الجامعة العربية وإمكانية مشاركتها في القمة المرتقبة في الجزائر، قال المقداد: "ليس المهم مسألة العودة المادية إلى الجامعة فنحن لم نشعر ولو للحظة واحدة بأننا غبنا عن العمل العربي المشترك فسورية كان هاجسها الأساسي أن تكون البلدان العربية قوية في مواجهة التحديات المفروضة عليها".من جهة ثانية، أشار المقداد إلى ضرورة تعميق الحوار بين السعودية وإيران بالقول: "ندعو إلى تعميق هذا الحوار وندعمه ونريد له أن يأتي بنتائج لأنه لا يمكن للوضع أن يستقر في منطقة الخليج من دون تفاهم عربي إيراني".وأكد المقداد تراجع حدة الحرب التي تعرضت لها سوريا، وذلك بسبب صمود الجيش العربي السوري والتفاف الشعب حول قيادته، منوها إلى أن سوريا تسعى إلى إنهاء الاحتلالين التركي والأمريكي لبعض المناطق بكل الوسائل ووقف سرقتهما للثروات السورية، بحسب سانا.وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أصدرت تقريرا مفصلا حول الاتهامات الغربية الكاذبة بشأن روسيا، ذاكرة في الوقت نفسه العديد من الأمثلة التاريخية التي تفيد اختلاق الذرائع للقيام بأعمال عدائية.واستند تقرير الخارجية الروسية على الفبركات الإعلامية التي قامت بها الدول الغربية والولايات المتحدة بحق دول وأنظمة عربية ومنها العراق، عندما خرج كولين باول وبيده مادة "نووية" قيل إنها من المصنع العراقي، ما كان تمهيدا واضحا لغزو العراق وتدميرها، كما أكدت الخارجية أنه من بين الأمثلة الحية الأخيرة هي فبركات الخوذ البيضاء في سوريا التي سعت عبر التصوير لخداع العالم واتهام الحكومة السورية بالإبادة الكيميائية الجماعية.

https://arabic.sputniknews.com/20220221/الخارجية-الروسية-نتطلع-إلى-حل-سلمي-في-سوريا-ووجود-واشنطن-ليس-قانوني-هناك-1058938092.html

https://arabic.sputniknews.com/20220220/الخارجية-الروسية-تنشر-تقريرا-مفصلا-عن-فبركات-وأكاذيب-الغرب-المستمرة-العراق-وسوريا-مثالا-1058906658.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار سوريا اليوم