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https://arabic.sputniknews.com/20220221/الهادي-إدريس-عضو-مجلس-السيادة-السوداني-يبدأ-زيارة-للنيجر-1058949894.html
الهادي إدريس عضو مجلس السيادة السوداني يبدأ زيارة للنيجر
الهادي إدريس عضو مجلس السيادة السوداني يبدأ زيارة للنيجر
بدأ عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني الهادي إدريس يحيى صباح اليوم الاثنين زيارة إلى جمهورية النيجر. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T12:39+0000
2022-02-21T12:39+0000
أخبار السودان اليوم
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يأتي ذلك بهدف المشاركة في ندوة رفيعة المستوي بعنوان: "تحديات منطقة الدول التي تمر بمرحلة انتقالية النيجر وليبيا وتشاد والسودان".وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن الندوة التي ستعقد على مداري يومي (23- 24) فبراير/ شباط الجاري في نيامي، تهدف إلى تطوير تفكير نقدي حول التحديات المشتركة التي تواجهها دول المنطقة وجهود التعاون الممكنة.كما تهدف للتركيز على الديناميكيات الخاصة بالمنطقة الهشة عبر الحدود بين ليبيا والسودان والنيجر وتشاد.ومن المنتظر أن يعقد عضو مجلس السيادة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين المشاركين في الندوة.
https://arabic.sputniknews.com/20220220/لجنة-أطباء-السودان-مقتل-شخص-برصاص-القوات-المسلحة-أثناء-قمعها-احتجاجات-1058923350.html
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أخبار السودان اليوم

الهادي إدريس عضو مجلس السيادة السوداني يبدأ زيارة للنيجر

12:39 GMT 21.02.2022
© Sputnik . Ahmed Abdelwahabالهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية السودانية المعارضة
الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية السودانية المعارضة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© Sputnik . Ahmed Abdelwahab
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بدأ عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني الهادي إدريس يحيى صباح اليوم الاثنين زيارة إلى جمهورية النيجر.
يأتي ذلك بهدف المشاركة في ندوة رفيعة المستوي بعنوان: "تحديات منطقة الدول التي تمر بمرحلة انتقالية النيجر وليبيا وتشاد والسودان".
احتجاجات السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
لجنة أطباء السودان: مقتل شخص برصاص القوات المسلحة أثناء قمعها احتجاجات
أمس, 19:09 GMT
وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن الندوة التي ستعقد على مداري يومي (23- 24) فبراير/ شباط الجاري في نيامي، تهدف إلى تطوير تفكير نقدي حول التحديات المشتركة التي تواجهها دول المنطقة وجهود التعاون الممكنة.
كما تهدف للتركيز على الديناميكيات الخاصة بالمنطقة الهشة عبر الحدود بين ليبيا والسودان والنيجر وتشاد.
ومن المنتظر أن يعقد عضو مجلس السيادة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين المشاركين في الندوة.
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