https://arabic.sputniknews.com/20220221/دراسة-جديدة-تدحض-كل-ما-فات-تناول-الكثير-من-الخضروات-لن-يساعد-في-منع-أمراض-القلب-1058952216.html

دراسة جديدة تدحض كل ما فات... تناول الكثير من الخضروات لن يساعد في منع أمراض القلب

دراسة جديدة تدحض كل ما فات... تناول الكثير من الخضروات لن يساعد في منع أمراض القلب

دحضت دراسة جديدة صادرة عن جامعة أكسفورد ما أكدته دراسات عديدة سابقة حول أن تناول الكثير من ‏الخضروات هو المفتاح لعيش حياة طويلة وصحية.‏ 21.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-21T13:24+0000

2022-02-21T13:24+0000

2022-02-21T13:24+0000

مجتمع

أمراض القلب والسكري والضغط

علوم

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وتزعم الدراسة الكبرى في المملكة المتحدة أن هذا لن يساعد في منع أمراض القلب، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.ودرس الباحثون في جامعة أكسفورد بيانات من 400 ألف بريطاني، تم تعقبهم لمدة 12 عاما، وخلال هذه الفترة كان هناك 18 ألف شخص يعانون من مشاكل قلبية كبيرة، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.وسُئل المشاركون عن عدد الخضروات التي يتناولونها كل يوم، وتمت مقارنة ذلك بمعدلات الإصابة بأمراض القلب.وتبين بشكل عام أن المجموعة التي تناولت الخضار النيئ أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 15 بالمئة، مقارنة بأولئك الذين تناولوا كمية أقل من الخضروات.ولم تشكل الخضروات المطبوخة فارقا في ردود المشاركين بشأن تأثيرها الإيجابي على صحتهم، لكن فائدة تناول الخضروات النيئة اختفت من الاستبيان عندما تم أخذ عوامل أخرى في الاعتبار، مثل الثروة ونمط الحياة.وخلصت الدراسة إلى أن تناول الكثير من الأطعمة مثل البروكلي والجزر والبازلاء "ليس له تأثير وقائي على حدوث أمراض القلب والأوعية الدموية".في سياق متصل، يشير تقرير في مجلة "Frontiers of Nutrition" إلى أن أي رابط بين تناول الخضار وصحة القلب يرجع إلى أن أولئك الذين يتناولون خضروات بشكل كبير يميلون إلى أن يكونوا أكثر صحة في جوانب أخرى من حياتهم.وفحص التقرير بيانات خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا من 399.586 من البالغين في المملكة المتحدة بمتوسط عمر 56، وكان مدخولهم اليومي من إجمالي الخضروات 5 ملاعق كبيرة لكل شخص.ورغم نتيجة البحث، أكد المؤلف المشارك، الدكتور بن لاسي أن "تناول نظام غذائي متوازن والحفاظ على وزن صحي يظل جزءا مهما من الحفاظ على صحة جيدة، وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض الرئيسية، بما في ذلك بعض أنواع السرطان".

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مجتمع, أمراض القلب والسكري والضغط, علوم