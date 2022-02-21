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https://arabic.sputniknews.com/20220221/دونيتسك-مجموعة-تخريبية-اقتحمت-أراضينا-فجر-اليوم-والمعركة-لا-تزال-جارية-1058934192.html
دونيتسك: مجموعة تخريبية اقتحمت أراضينا فجر اليوم والمعركة لا تزال جارية
دونيتسك: مجموعة تخريبية اقتحمت أراضينا فجر اليوم والمعركة لا تزال جارية
أفادت وزارة أمن الدولة في جمهورية دونيتسك أن مجموعة تخريبية حققت تقدمًا في أراضي الجمهورية، المعلنة من طرف واحد، اليوم الاثنين. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T07:57+0000
2022-02-21T07:57+0000
العالم
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وأكدت الوزارة أنه نتيجة للاختراق، تم تفجير مستودع لأسلحة الصواريخ والمدفعية التابعة لقوات دونيتسك.وجاء في بيان الوزارة: "اليوم، 21 فبراير 2022، تقريبًا في الساعة 08:10، حصل اختراق لأراضينا من قبل مجموعة تخريبية معادية في منطقة نوفوازوفسكي في جمهورية دونيتسك. وتم إغلاق طرق الاتصالات المركزية، والمعركة ما تزال جارية".وتصاعد التوتر في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، خلال الأيام الماضية، بعد تبادل الاتهامات بين القوات الأوكرانية وسلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك (المعلنتين من جانب واحد)، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس، لقصف مدفعي.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر القائم بأعمال وزارة الطوارئ ألكسندر تشوبريان، بالتوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، بالإضافة لصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.هذا وقد أدى هذا النزاع المسلح، الذي بدأ في 2014 بعد أن شنت أوكرانيا عمليات ضد جمهوريتي لوغانتسك ودونيتسك المعلنتين من طرف واحد، إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية لإقليم دونباس. كما أن هناك أكثر من مليون شخص أصبحوا لاجئين بعد أن غادروا الإقليم إلى روسيا وبيلاروس أو إلى مناطق أخرى من أوكرانيا ذاتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/مقتل-جندي-وإصابة-آخر-نتيجة-القصف-الأوكراني-على-دونيتسك-1058932691.html
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العالم

دونيتسك: مجموعة تخريبية اقتحمت أراضينا فجر اليوم والمعركة لا تزال جارية

07:57 GMT 21.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanichالوضع الحالي في إقليم دونباس - أفراد الخدمة الأوكرانية يركبون مركبة مشاة قتالية على خط المواجهة بالقرب من قرية زايتسيف في منطقة دونيتسك، أوكرانيا، 19 فبراير 2022.
الوضع الحالي في إقليم دونباس - أفراد الخدمة الأوكرانية يركبون مركبة مشاة قتالية على خط المواجهة بالقرب من قرية زايتسيف في منطقة دونيتسك، أوكرانيا، 19 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
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أفادت وزارة أمن الدولة في جمهورية دونيتسك أن مجموعة تخريبية حققت تقدمًا في أراضي الجمهورية، المعلنة من طرف واحد، اليوم الاثنين.
وأكدت الوزارة أنه نتيجة للاختراق، تم تفجير مستودع لأسلحة الصواريخ والمدفعية التابعة لقوات دونيتسك.
وجاء في بيان الوزارة: "اليوم، 21 فبراير 2022، تقريبًا في الساعة 08:10، حصل اختراق لأراضينا من قبل مجموعة تخريبية معادية في منطقة نوفوازوفسكي في جمهورية دونيتسك. وتم إغلاق طرق الاتصالات المركزية، والمعركة ما تزال جارية".
عنصر من قوات الحماية الشعبية لجمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
مقتل جندي وإصابة آخر نتيجة القصف الأوكراني على دونيتسك
07:05 GMT
وتصاعد التوتر في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، خلال الأيام الماضية، بعد تبادل الاتهامات بين القوات الأوكرانية وسلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك (المعلنتين من جانب واحد)، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس، لقصف مدفعي.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر القائم بأعمال وزارة الطوارئ ألكسندر تشوبريان، بالتوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، بالإضافة لصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.
هذا وقد أدى هذا النزاع المسلح، الذي بدأ في 2014 بعد أن شنت أوكرانيا عمليات ضد جمهوريتي لوغانتسك ودونيتسك المعلنتين من طرف واحد، إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية لإقليم دونباس. كما أن هناك أكثر من مليون شخص أصبحوا لاجئين بعد أن غادروا الإقليم إلى روسيا وبيلاروس أو إلى مناطق أخرى من أوكرانيا ذاتها.
جندي من دونيتسك على خط المواجهة - دونباس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
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05:42 GMT
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