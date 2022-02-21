https://arabic.sputniknews.com/20220221/رئيس-إيران-زيارة-قطر-تستهدف-أمرين-وسفيرها-لدى-الدوحة-مهمة-جدا-1058939934.html

رئيس إيران: زيارة قطر تستهدف أمرين... وسفيرها لدى الدوحة: مهمة جدا

رئيس إيران: زيارة قطر تستهدف أمرين... وسفيرها لدى الدوحة: مهمة جدا

اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي زيارته إلى قطر، اليوم الاثنين، خطوة في مسار تنشيط العلاقات مع دول المنطقة، خصوصا دول الخليج. 21.02.2022, سبوتنيك عربي

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وقال رئيسي للصحفيين قبيل توجهه إلى الدوحة إن "الزيارة تأتي تلبية لدعوة من الأمير تميم بن حمد، وتهدف لأمرين، حيث نعتزم تطوير العلاقات الثنائية وكذلك المشاركة في منتدى الدول المصدرة للغاز المنعقد في قطر في الوقت الحاضر".وتابع "العلاقات في المجالات الاقتصادية والطاقيّة اللافتة جدا تعد من ضمن الإجراءات التي يمكننا إجراء محادثات حولها واتخاذ خطوات فيها" وفقا لوكالة فارس الإيرانية.ونوه إلى التعاون مع الدول المنتجة والمصدرة للغاز قائلا إن عقد اجتماع المنتدى جاء بمبادرة إيران، حيث تعد من المؤسسين له ومن الدول المهمة المنتجة والمصدرة للغاز.وأضاف أن توقيع عدد من الاتفاقيات وكذلك البحث والتشاور حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، يعد من الأهداف الأخرى لهذه الزيارة لذا فإن الوزراء المرافقين لرئيس الجمهورية سيوقعون العديد من الاتفاقيات مع نظرائهم القطريين بحضور رئيس الجمهورية الإسلامية وأمير قطر.وأوضح أن هذه الاتفاقيات تشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، معربا عن أمله أن تؤدي الزيارة إلى انفراجات جيدة على الصعيد الاقتصادي للتجار ورجال الأعمال الإيرانيين والقطريين.

https://arabic.sputniknews.com/20220221/أمير-قطر-يستقبل-رئيس-إيران-في-أول-زيارة-له-إلى-دولة-خليجية-صور-وفيديو-1058937555.html

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