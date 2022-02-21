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https://arabic.sputniknews.com/20220221/رئيس-إيران-زيارة-قطر-تستهدف-أمرين-وسفيرها-لدى-الدوحة-مهمة-جدا-1058939934.html
رئيس إيران: زيارة قطر تستهدف أمرين... وسفيرها لدى الدوحة: مهمة جدا
رئيس إيران: زيارة قطر تستهدف أمرين... وسفيرها لدى الدوحة: مهمة جدا
اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي زيارته إلى قطر، اليوم الاثنين، خطوة في مسار تنشيط العلاقات مع دول المنطقة، خصوصا دول الخليج. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T10:03+0000
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وقال رئيسي للصحفيين قبيل توجهه إلى الدوحة إن "الزيارة تأتي تلبية لدعوة من الأمير تميم بن حمد، وتهدف لأمرين، حيث نعتزم تطوير العلاقات الثنائية وكذلك المشاركة في منتدى الدول المصدرة للغاز المنعقد في قطر في الوقت الحاضر".وتابع "العلاقات في المجالات الاقتصادية والطاقيّة اللافتة جدا تعد من ضمن الإجراءات التي يمكننا إجراء محادثات حولها واتخاذ خطوات فيها" وفقا لوكالة فارس الإيرانية.ونوه إلى التعاون مع الدول المنتجة والمصدرة للغاز قائلا إن عقد اجتماع المنتدى جاء بمبادرة إيران، حيث تعد من المؤسسين له ومن الدول المهمة المنتجة والمصدرة للغاز.وأضاف أن توقيع عدد من الاتفاقيات وكذلك البحث والتشاور حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، يعد من الأهداف الأخرى لهذه الزيارة لذا فإن الوزراء المرافقين لرئيس الجمهورية سيوقعون العديد من الاتفاقيات مع نظرائهم القطريين بحضور رئيس الجمهورية الإسلامية وأمير قطر.وأوضح أن هذه الاتفاقيات تشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، معربا عن أمله أن تؤدي الزيارة إلى انفراجات جيدة على الصعيد الاقتصادي للتجار ورجال الأعمال الإيرانيين والقطريين.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/أمير-قطر-يستقبل-رئيس-إيران-في-أول-زيارة-له-إلى-دولة-خليجية-صور-وفيديو-1058937555.html
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أخبار إيران, العالم

رئيس إيران: زيارة قطر تستهدف أمرين... وسفيرها لدى الدوحة: مهمة جدا

10:03 GMT 21.02.2022
© AFP 2022 / -الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، مغادرا مطار مهر آباد، متجها إلى مطار الدوحة الدولي، 21 فبراير/ شباط 2022
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، مغادرا مطار مهر آباد، متجها إلى مطار الدوحة الدولي، 21 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© AFP 2022 / -
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اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي زيارته إلى قطر، اليوم الاثنين، خطوة في مسار تنشيط العلاقات مع دول المنطقة، خصوصا دول الخليج.
وقال رئيسي للصحفيين قبيل توجهه إلى الدوحة إن "الزيارة تأتي تلبية لدعوة من الأمير تميم بن حمد، وتهدف لأمرين، حيث نعتزم تطوير العلاقات الثنائية وكذلك المشاركة في منتدى الدول المصدرة للغاز المنعقد في قطر في الوقت الحاضر".
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يستقبل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في العاصمة القطرية الدوحة، 21 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
أمير قطر يستقبل رئيس إيران في أول زيارة له إلى دولة خليجية... صور وفيديو
09:18 GMT
وتابع "العلاقات في المجالات الاقتصادية والطاقيّة اللافتة جدا تعد من ضمن الإجراءات التي يمكننا إجراء محادثات حولها واتخاذ خطوات فيها" وفقا لوكالة فارس الإيرانية.
ونوه إلى التعاون مع الدول المنتجة والمصدرة للغاز قائلا إن عقد اجتماع المنتدى جاء بمبادرة إيران، حيث تعد من المؤسسين له ومن الدول المهمة المنتجة والمصدرة للغاز.
من جهته وصف سفير إيران في الدوحة، حميد رضا دهقاني بودة، الزيارة بأنها مهمة جدا من حيث التوقيت وكذلك من حيث القضايا التي ستبحث خلالها.
وأضاف أن توقيع عدد من الاتفاقيات وكذلك البحث والتشاور حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، يعد من الأهداف الأخرى لهذه الزيارة لذا فإن الوزراء المرافقين لرئيس الجمهورية سيوقعون العديد من الاتفاقيات مع نظرائهم القطريين بحضور رئيس الجمهورية الإسلامية وأمير قطر.
وأوضح أن هذه الاتفاقيات تشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، معربا عن أمله أن تؤدي الزيارة إلى انفراجات جيدة على الصعيد الاقتصادي للتجار ورجال الأعمال الإيرانيين والقطريين.
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