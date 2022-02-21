https://arabic.sputniknews.com/20220221/صحفي-إسرائيلي-الموساد-حاول-التقرب-إلى-حسنين-هيكل-1058946577.html

صحفي إسرائيلي: الموساد حاول التقرب إلى حسنين هيكل

صحفي إسرائيلي: الموساد حاول التقرب إلى حسنين هيكل

قال صحفي إسرائيلي إن جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية "الموساد"، حاول التقرب إلى الكاتب المصري الراحل محمد حسنين هيكل في الستينات من القرن الماضي. 21.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-21T12:03+0000

2022-02-21T12:03+0000

2022-02-21T12:03+0000

الموساد

محمد حسنين هيكل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104295/68/1042956832_0:179:2328:1489_1920x0_80_0_0_9079979f842d8e5140cdeefbc26fb3a6.jpg

وفي مقال له بصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، كتب أمير أورين سعى الموساد إلى إقناع الكاتب الشهير بإجراء لقاءات مع "مسؤولين إسرائيليين أو حتى زيارة إسرائيل".وذكر أن الموساد سعى لفَهم تفكير هيكل الذي كان مقربا للغاية من الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.وعن مصادره لهذه المعلومات أوضح الصحفي الإسرائيلي، أنها الملفات الاستخباراتية والدبلوماسية السرية، في الأرشيف الوطني الإسرائيلي، التي كشف عنها قبل أسابيع.واستبعد الصحفي الإسرائيلي أن يكون الموساد قد نجح في التقرب من هيكل، قائلا إنه كان "وطنيا شرسا، ويشعر بالاستياء من قوة إسرائيل المتصاعدة".ووصف الصحفي الإسرائيلي هيكل بأنه لم يكن من النوعية التي يمكن أن تغريها الأموال وأنه لا يوجد شيء يشير إلى إمكانية ابتزازه.يذكر أن حسنين هيكل الذي توفي في 17 فبراير/شباط 2016، عن 93 عاما هو أحد أبرز الصحفيين العرب في القرن الماضي.وتولى هيكل الذي عرف بقربه الشديد من عبد الناصر، مناصب صحفية مهمة كرئاسة تحرير صحيفة الأهرام.

https://arabic.sputniknews.com/20220213/إعلام-الموساد-ساعد-في-إحباط-12-مخططا-ضد-إسرائيليين-في-تركيا-1058487339.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الموساد, محمد حسنين هيكل