https://arabic.sputniknews.com/20220221/صحفي-إسرائيلي-الموساد-حاول-التقرب-إلى-حسنين-هيكل-1058946577.html
صحفي إسرائيلي: الموساد حاول التقرب إلى حسنين هيكل
صحفي إسرائيلي: الموساد حاول التقرب إلى حسنين هيكل
قال صحفي إسرائيلي إن جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية "الموساد"، حاول التقرب إلى الكاتب المصري الراحل محمد حسنين هيكل في الستينات من القرن الماضي. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T12:03+0000
2022-02-21T12:03+0000
2022-02-21T12:03+0000
الموساد
محمد حسنين هيكل
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وفي مقال له بصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، كتب أمير أورين سعى الموساد إلى إقناع الكاتب الشهير بإجراء لقاءات مع "مسؤولين إسرائيليين أو حتى زيارة إسرائيل".وذكر أن الموساد سعى لفَهم تفكير هيكل الذي كان مقربا للغاية من الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.وعن مصادره لهذه المعلومات أوضح الصحفي الإسرائيلي، أنها الملفات الاستخباراتية والدبلوماسية السرية، في الأرشيف الوطني الإسرائيلي، التي كشف عنها قبل أسابيع.واستبعد الصحفي الإسرائيلي أن يكون الموساد قد نجح في التقرب من هيكل، قائلا إنه كان "وطنيا شرسا، ويشعر بالاستياء من قوة إسرائيل المتصاعدة".ووصف الصحفي الإسرائيلي هيكل بأنه لم يكن من النوعية التي يمكن أن تغريها الأموال وأنه لا يوجد شيء يشير إلى إمكانية ابتزازه.يذكر أن حسنين هيكل الذي توفي في 17 فبراير/شباط 2016، عن 93 عاما هو أحد أبرز الصحفيين العرب في القرن الماضي.وتولى هيكل الذي عرف بقربه الشديد من عبد الناصر، مناصب صحفية مهمة كرئاسة تحرير صحيفة الأهرام.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/إعلام-الموساد-ساعد-في-إحباط-12-مخططا-ضد-إسرائيليين-في-تركيا-1058487339.html
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الموساد, محمد حسنين هيكل
صحفي إسرائيلي: الموساد حاول التقرب إلى حسنين هيكل
تابعنا عبر
قال صحفي إسرائيلي إن جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية "الموساد"، حاول التقرب إلى الكاتب المصري الراحل محمد حسنين هيكل في الستينات من القرن الماضي.
وفي مقال له بصحيفة "هآرتس"
الإسرائيلية، كتب أمير أورين سعى الموساد إلى إقناع الكاتب الشهير بإجراء لقاءات مع "مسؤولين إسرائيليين أو حتى زيارة إسرائيل".
وذكر أن الموساد سعى لفَهم تفكير هيكل الذي كان مقربا للغاية من الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.
وعن مصادره لهذه المعلومات أوضح الصحفي الإسرائيلي، أنها الملفات الاستخباراتية والدبلوماسية السرية، في الأرشيف الوطني الإسرائيلي، التي كشف عنها قبل أسابيع.
واستبعد الصحفي الإسرائيلي أن يكون الموساد قد نجح في التقرب من هيكل، قائلا إنه كان "وطنيا شرسا، ويشعر بالاستياء من قوة إسرائيل المتصاعدة".
ووصف الصحفي الإسرائيلي هيكل بأنه لم يكن من النوعية التي يمكن أن تغريها الأموال وأنه لا يوجد شيء يشير إلى إمكانية ابتزازه.
يذكر أن حسنين هيكل الذي توفي
في 17 فبراير/شباط 2016، عن 93 عاما هو أحد أبرز الصحفيين العرب في القرن الماضي.
وتولى هيكل الذي عرف بقربه الشديد من عبد الناصر، مناصب صحفية مهمة كرئاسة تحرير صحيفة الأهرام.