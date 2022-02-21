https://arabic.sputniknews.com/20220221/قطة-مشاكسة-تثير-فوضى-عارمة-داخل-عيادة-فيديو-1058944558.html
قطة مشاكسة تثير فوضى عارمة داخل عيادة... فيديو
قطة مشاكسة تثير فوضى عارمة داخل عيادة... فيديو
تداولت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقطة تثير فوضى عارمة داخل عيادة بيطرية في العاصمة الروسية موسكو. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T11:26+0000
2022-02-21T11:26+0000
2022-02-21T11:26+0000
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103666/52/1036665203_0:177:1837:1210_1920x0_80_0_0_4cff665a384987297a2671140dad5054.jpg
وقال ناشرو مقطع الفيديو إنه تم تصويره يوم 16 فبراير/شباط الجاري داخل عيادة بيطرية في موسكو، حيث تظهر قطة عنيدة ترفض الانصياع للأطباء البيطريين.وأراد الأطباء الإمساك بالقطة لتطعيمها، إلا أنها كانت تتفلت منهم في كل مرة يحاولون السيطرة عليها، وراحت تقفز بين أركان الغرفة، محدثة فوضى كبيرة بأن أسقطت العديد من محتويات الغرفة من أدوات طبية وأدوية وغيرها.تمكن أحد الأطباء بعد عناء من إحكام قبضته على القطة مستخدمة قطعة قماش حبس القطة داخلها، حتى تمت مهمة تطعيمها، لكن بعد أن أحدثت القطة المشاكسة خسائر مادية داخل العيادة وجروحا في أيدي الأطباء.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103666/52/1036665203_0:4:1837:1382_1920x0_80_0_0_502564a19055b936c8d741e5f1635571.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
قطة مشاكسة تثير فوضى عارمة داخل عيادة... فيديو
تابعنا عبر
تداولت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقطة تثير فوضى عارمة داخل عيادة بيطرية في العاصمة الروسية موسكو.
وقال ناشرو مقطع الفيديو إنه تم تصويره يوم 16 فبراير/شباط الجاري داخل عيادة بيطرية في موسكو، حيث تظهر قطة عنيدة ترفض الانصياع للأطباء البيطريين.
وأراد الأطباء الإمساك بالقطة لتطعيمها، إلا أنها كانت تتفلت منهم في كل مرة يحاولون السيطرة عليها، وراحت تقفز بين أركان الغرفة، محدثة فوضى كبيرة بأن أسقطت العديد من محتويات الغرفة من أدوات طبية وأدوية وغيرها.
تمكن أحد الأطباء بعد عناء من إحكام قبضته على القطة مستخدمة قطعة قماش حبس القطة داخلها، حتى تمت مهمة تطعيمها، لكن بعد أن أحدثت القطة المشاكسة خسائر مادية داخل العيادة وجروحا في أيدي الأطباء.