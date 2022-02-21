https://arabic.sputniknews.com/20220221/مصر-وفرنسا-تنفذان-مناورات-بحرية-جوية-مشتركة-في-البحر-المتوسط-1058948376.html
مصر وفرنسا تنفذان مناورات بحرية جوية مشتركة في البحر المتوسط
مصر وفرنسا تنفذان مناورات بحرية جوية مشتركة في البحر المتوسط
بدأت عناصر من القوات البحرية والجوية في كل من الجيشين المصري والفرنسي تنفيذ مناورات بحرية جوية مشتركة في مياه البحر المتوسط. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T12:18+0000
2022-02-21T12:18+0000
2022-02-21T12:18+0000
العالم العربي
رصد عسكري
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وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، عميد أركان حرب غريب عبد الحافظ إن "كلا من مصر وفرنسا نفذتا التدريب المشترك البحرى الجوى المصرى الفرنسى "رمسيس 2022" والذى يستمر لعدة أيام بجمهورية مصر العربية".وتابع عبد الحافظ أن الجانب الفرنسى يشارك في التدريب بحاملة المروحيات الفرنسية شارل ديغول والمجموعة القتالية المصاحبة لها بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة طراز رافال، فيما يشارك من الجانب المصرى تشكيل بحرى من الفرقاطات ولنشات الصواريخ وعناصر من القوات الخاصة البحرية المصرية، بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة طراز إف - 16 المتعددة المهام والطائرات المقاتلة طراز رافال والميغ - 29".وأوضح المتحدث العسكري المصري أن التدريب يتضمن تنفيذ أنشطة تستهدف تدريب الأطقم البحرية والجوية لكلا البلدين على أعمال التخطيط وإدارة الأعمال القتالية المشتركة مما يسهم فى توحيد المفاهيم العملياتية وصقل مهارات أطقم القوات البحرية والجوية وتبادل الخبرات القتالية والميدانية والاستعداد لأى مهام مشتركة تحت مختلف الظروف .واختتم المتحدث بأن التدريب "رمسيس 2022" يأتي فى ضوء تنامى علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية ولتعزيز القدرة على مواجهة التحديات بالمنطقة وتأمين الأهداف الحيوية بالبحر المتوسط .
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, رصد عسكري
مصر وفرنسا تنفذان مناورات بحرية جوية مشتركة في البحر المتوسط
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بدأت عناصر من القوات البحرية والجوية في كل من الجيشين المصري والفرنسي تنفيذ مناورات بحرية جوية مشتركة في مياه البحر المتوسط.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، عميد أركان حرب غريب عبد الحافظ إن "كلا من مصر وفرنسا نفذتا التدريب المشترك البحرى الجوى المصرى الفرنسى "رمسيس 2022" والذى يستمر لعدة أيام بجمهورية مصر العربية".
وتابع عبد الحافظ أن الجانب الفرنسى يشارك في التدريب بحاملة المروحيات الفرنسية شارل ديغول والمجموعة القتالية المصاحبة لها بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة طراز رافال، فيما يشارك من الجانب المصرى تشكيل بحرى من الفرقاطات ولنشات الصواريخ وعناصر من القوات الخاصة البحرية المصرية، بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة طراز إف - 16 المتعددة المهام والطائرات المقاتلة طراز رافال
والميغ - 29".
وأوضح المتحدث العسكري المصري أن التدريب يتضمن تنفيذ أنشطة تستهدف تدريب الأطقم البحرية والجوية لكلا البلدين على أعمال التخطيط وإدارة الأعمال القتالية المشتركة مما يسهم فى توحيد المفاهيم العملياتية وصقل مهارات أطقم القوات البحرية والجوية وتبادل الخبرات القتالية والميدانية والاستعداد لأى مهام مشتركة تحت مختلف الظروف .
واختتم المتحدث بأن التدريب "رمسيس 2022" يأتي فى ضوء تنامى علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية ولتعزيز القدرة على مواجهة التحديات بالمنطقة وتأمين الأهداف الحيوية بالبحر المتوسط .