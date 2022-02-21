https://arabic.sputniknews.com/20220221/وزير-الخارجية-السعودي-يشدد-على-ضرورة-مراعاة-قضايا-المنطقة-في-الاتفاق-النووي-1058955542.html
وزير الخارجية السعودي يشدد على ضرورة مراعاة قضايا المنطقة في الاتفاق النووي
وزير الخارجية السعودي يشدد على ضرورة مراعاة قضايا المنطقة في الاتفاق النووي
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن الرياض تتطلع إلى دور الاتحاد الأوروبي بشأن أمن واستقرار المنطقة. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T14:19+0000
2022-02-21T14:19+0000
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العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
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وأضاف الأمير فيصل في تصريحات لـ"العربية"، اليوم الاثنين، أن ما يهم المملكة هو أن يكون الاتفاق النووي مع إيران منطلقا لمعالجة قضايا المنطقة، مشيرا إلى الدور المهم للاتحاد الأوروبي في مفاوضات فيينا.من جهته قال ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في تصريحات لـ"العربية"، إن الاتحاد سيبلغ السعودية بنتائج مفاوضات فيينا بين إيران والقوى الكبرى، مشددا على أن أمن الخليج مهم بالنسبة لدول الاتحاد، مشيرا إلى قيام الاتحاد الأوروبي بتعيين مبعوث أوروبي للخليج قريبا.وأضاف أن "المملكة وجميع دول مجلس التعاون تتطلع إلى إقلاع إيران عن سعيها للحصول على الأسلحة النووية، وإيقاف دعمها للميليشيات الإرهابية التي تزعزع أمن المنطقة".وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أكد خلال زيارته إلى قطر، اليوم، سعي بلاده لتوسيع إطار التعاون والعلاقات بينها وبين دول الخليج.وأطلع رئيسي أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على ما وصلت إليه مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي.من جهته جدد الأمير تميم استعداد بلاده لتقديم أي مساعدة ممكنة للتوصل إلى اتفاق ينهي الخلاف ويضمن أمن واستقرار المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/إيران-شرطان-أساسيان-لنجاح-المحادثات-مع-السعودية-1058938953.html
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم
وزير الخارجية السعودي يشدد على ضرورة مراعاة قضايا المنطقة في الاتفاق النووي
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قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن الرياض تتطلع إلى دور الاتحاد الأوروبي بشأن أمن واستقرار المنطقة.
وأضاف الأمير فيصل في تصريحات لـ"العربية"
، اليوم الاثنين، أن ما يهم المملكة هو أن يكون الاتفاق النووي مع إيران منطلقا لمعالجة قضايا المنطقة، مشيرا إلى الدور المهم للاتحاد الأوروبي في مفاوضات فيينا.
من جهته قال ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في تصريحات لـ"العربية"، إن الاتحاد سيبلغ السعودية بنتائج مفاوضات فيينا بين إيران والقوى الكبرى، مشددا على أن أمن الخليج مهم بالنسبة لدول الاتحاد، مشيرا إلى قيام الاتحاد الأوروبي بتعيين مبعوث أوروبي للخليج قريبا.
وفي السياق، قال سفير المملكة لدى الاتحاد الأوروبي، سعد العريفي، إن الاجتماع الخليجي الأوروبي في بروكسل، سيناقش عده ملفات، منها الأمن القومي والطاقة والاقتصاد الرقمي والدور الخليجي والأوروبي في تحسين الحالة الإنسانية باليمن.
وأضاف أن "المملكة وجميع دول مجلس التعاون تتطلع إلى إقلاع إيران عن سعيها للحصول على الأسلحة النووية، وإيقاف دعمها للميليشيات الإرهابية التي تزعزع أمن المنطقة".
وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أكد خلال زيارته إلى قطر، اليوم، سعي بلاده لتوسيع إطار التعاون
والعلاقات بينها وبين دول الخليج.
وأطلع رئيسي أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على ما وصلت إليه مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي.
من جهته جدد الأمير تميم استعداد بلاده لتقديم أي مساعدة ممكنة للتوصل إلى اتفاق ينهي الخلاف ويضمن أمن واستقرار المنطقة.