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وزير النفط: الانتقال إلى الطاقة النظيفة هي من أولويات العراق

وزير النفط: الانتقال إلى الطاقة النظيفة هي من أولويات العراق

أكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، اليوم الاثنين، تحقيق تقدم واضح في مجال التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، مبينا أن الانتقال إلى الطاقة النظيفة تتطلب... 21.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-21T14:22+0000

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2022-02-21T14:22+0000

العالم العربي

أخبار العراق اليوم

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وأشار عبد الجبار، في كلمة له خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لتقنية البترول (IPTC2022) بالسعودية، إلى أن "العراق قد وضع استراتجية للأعوام 2020-2030، تهدف إلى التقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة الكهربائية، والعمل على زيادة معدلات إنتاج الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة النظيفة الأخرى"، متابعا "إننا حققنا خطوات مهمة في هذا الإطار من خلال التوقيع على اتفاقيات مهمة مع شركات عالمية رصينة".ووفقا لوكالة الأنباء العراقية، قال إسماعيل إن "الانتقال إلى الطاقة النظيفة تتطلب عقوداً من الزمن"، موضحا أن "العراق قد استثمر (3) مليارات دولار في مشاريع استثمار الغاز والمشاريع المستقبلية مع كبريات الشركات العالمية، ورسالتنا واضحة إلى جميع شركائنا، مفادها أن الانتقال إلى الطاقة النظيفة هي من أولويات العراق، من خلال توفير كافة المستلزمات اللوجستية والبنية التحتية والموارد البشرية لإنجاح عملية التحول إلى الطاقة النظيفة".وفيما يتعلق بالسوق النفطية، أكد الوزير العراقي أن "مصلحة مجموعة أوبك + (OPEC plus) تقتضي التوافق على صيغة اتفاق يحقق أهدافها في الحفاظ على توازن السوق النفطية واستقرارها"، مشيرا إلى أن "أي تغيير في اتفاق المجموعة قد يُلقي بظلاله على هذا السوق".يذكر أن فعاليات المؤتمر الدولي لتقنية البترول 2022 انطلقت، أمس الأحد، في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة وزراء وخبراء ومهتمون من 70 دولة، وأكثر من 300 شركة عالمية، حيث يشمل المؤتمر 107 جلسات تقنية، تقدم فيها أكثر من 800 ورقة علمية.

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العالم العربي, أخبار العراق اليوم