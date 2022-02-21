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زيلينسكي: الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يعني انسحاب روسيا من اتفاقيات مينسك
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https://arabic.sputniknews.com/20220221/وكالة-أمريكا-تأمر-باقي-موظفي-وزارة-الخارجية-بمغادرة-أوكرانيا-1058974158.html
وكالة: أمريكا تأمر باقي موظفي وزارة الخارجية بمغادرة أوكرانيا
وكالة: أمريكا تأمر باقي موظفي وزارة الخارجية بمغادرة أوكرانيا
ذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية للأنباء اليوم الاثنين، أن أوامر صدرت إلى موظفي وزارة الخارجية الأمريكية الباقين في أوكرانيا بالمغادرة مع تصاعد الأزمة. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T23:46+0000
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كان الرئيس الأمريكي قال في وقت سابق اليوم، "الولايات المتحدة سترد بسرعة وحسم، بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء على ما أسماه العدوان الروسي على أوكرانيا.كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسوما الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك اليوم، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.وقال بوتين في خطابه الذي وجهه اليوم إلى الروس، "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف بوقف القتال فورا، وإلا فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء ستقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا".وأضاف الروسي في كلمته، إن "أوكرانيا بالنسبة لروسيا ليست مجرد دولة مجاورة، بل هي جزء من التاريخ، رفاقنا وأقاربنا".
https://arabic.sputniknews.com/20220221/بايدن-الولايات-المتحدة-سترد-بسرعة-وحسم-على-إجراءات-روسيا-1058972659.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية

وكالة: أمريكا تأمر باقي موظفي وزارة الخارجية بمغادرة أوكرانيا

23:46 GMT 21.02.2022 (تم التحديث: 00:05 GMT 22.02.2022)
© REUTERS / POOLوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / POOL
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يتبع
ذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية للأنباء اليوم الاثنين، أن أوامر صدرت إلى موظفي وزارة الخارجية الأمريكية الباقين في أوكرانيا بالمغادرة مع تصاعد الأزمة.
وقال مراسل لبلومبرغ على تويتر، "كانت السفارة قد انتقلت في السابق من كييف إلى مدينة لفيف الغربية. الآن ينتقلون إلى بولندا"، وفقا لرويترز.
كان الرئيس الأمريكي قال في وقت سابق اليوم، "الولايات المتحدة سترد بسرعة وحسم، بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء على ما أسماه العدوان الروسي على أوكرانيا.
كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسوما الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك اليوم، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.
الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
تغطية أحداث دونباس
بايدن: الولايات المتحدة سترد بسرعة وحسم على إجراءات روسيا
أمس, 22:22 GMT
وقال بوتين في خطابه الذي وجهه اليوم إلى الروس، "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف بوقف القتال فورا، وإلا فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء ستقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا".
وأضاف الروسي في كلمته، إن "أوكرانيا بالنسبة لروسيا ليست مجرد دولة مجاورة، بل هي جزء من التاريخ، رفاقنا وأقاربنا".
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