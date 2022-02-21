https://arabic.sputniknews.com/20220221/بايدن-الولايات-المتحدة-سترد-بسرعة-وحسم-على-إجراءات-روسيا-1058972659.html
بايدن: الولايات المتحدة سترد بسرعة وحسم على إجراءات روسيا
بايدن: الولايات المتحدة سترد بسرعة وحسم على إجراءات روسيا
اطلع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي على رد واشنطن على اعتراف موسكو بدونيتسك ولوغانسك. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T22:22+0000
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وقال البيت الأبيض، في بيان في ساعة متأخرة ليل اليوم الاثنين، "تحدث الرئيس بايدن اليوم مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية".كما أدان الرئيس بايدن بشدة قرار نظيره الروسي بوتين الاعتراف بـ "استقلال" جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك في أوكرانيا.وأطلع بايدن زيلينسكي على رد الولايات المتحدة، بما في ذلك فرض عقوبات على موسكو.كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسوما الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك اليوم، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.وقال بوتين في خطابه الذي وجهه اليوم إلى الروس، "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف بوقف القتال فورا، وإلا فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء ستقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا".وأضاف الروسي في كلمته، إن "أوكرانيا بالنسبة لروسيا ليست مجرد دولة مجاورة، بل هي جزء من التاريخ، رفاقنا وأقاربنا".
https://arabic.sputniknews.com/20220221/بوتين-يأمر-القوات-المسلحة-الروسية-بضمان-السلام-في-جمهوريتي-لوغانسك-ودونيتسك--1058971387.html
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جو بايدن, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك
بايدن: الولايات المتحدة سترد بسرعة وحسم على إجراءات روسيا
22:22 GMT 21.02.2022 (تم التحديث: 22:33 GMT 21.02.2022) تابعنا عبر
اطلع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي على رد واشنطن على اعتراف موسكو بدونيتسك ولوغانسك.
وقال البيت الأبيض، في بيان في ساعة متأخرة ليل اليوم الاثنين، "تحدث الرئيس بايدن اليوم مع نظيره الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي، لإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية".
كما أدان الرئيس بايدن بشدة قرار نظيره الروسي بوتين الاعتراف بـ "استقلال" جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
في أوكرانيا.
وأطلع بايدن زيلينسكي على رد الولايات المتحدة، بما في ذلك فرض عقوبات على موسكو.
وأكد الرئيس بايدن أن، "الولايات المتحدة سترد بسرعة وحسم، بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء على ما أسماه العدوان الروسي على أوكرانيا.
كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسوما الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك اليوم، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.
وقال بوتين في خطابه الذي وجهه اليوم إلى الروس، "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف بوقف القتال فورا، وإلا فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء ستقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا".
وأضاف الروسي في كلمته، إن "أوكرانيا بالنسبة لروسيا ليست مجرد دولة مجاورة، بل هي جزء من التاريخ، رفاقنا وأقاربنا".