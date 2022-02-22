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اتفاق بين جونسون وماكرون على مواصلة استهداف روسيا بالعقوبات
اتفاق بين جونسون وماكرون على مواصلة استهداف روسيا بالعقوبات
اتفق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، على مواصلة العمل لفرض العقوبات على الأفراد والكيانات الروسية. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T18:10+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان لرئاسة الحكومة البريطانية اتفق الزعيمان، خلال اتصال هاتفي بينهما، على أن تطال هذه العقوبات، الكيانات التي تمول "نهج" الرئيس فلاديمير بوتين، عقب قرار موسكو الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الشعبيتين.وأضاف البيان: "أطلع رئيس الوزراء الرئيس ماكرون على العقوبات الجديدة التي كشف النقاب عنها ضد روسيا اليوم، واتفق القائدان على أنهما بحاجة إلى مواصلة العمل على قدم وساق لاستهداف الأفراد والكيانات الروسية التي تمول النهج العدواني للرئيس بوتين".وأكد جونسون أن "تصرفات بوتين كانت انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وبإرساله قوات إلى شرق أوكرانيا، قام بتمزيق اتفاقيتي بودابست ومينسك". واعتبر الجانبان أن "تصرفات روسيا لا تهدد سيادة أوكرانيا فحسب، بل هي هجوم صارخ على الحرية والديمقراطية".بالأمس، وقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين. ترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين بعد سنوات من الحرب والتوترات وانتهاك الاتفاقيات الدولية.واليوم، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، موافقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بالإجماع، على فرض حزمة عقوبات ضد روسيا، قائلا إن باريس "فعلت كل شيء لمنع الحرب في أوكرانيا".من جانبه، أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن العقوبات الأوروبية ضد روسيا تستهدف 351 نائبا برلمانيا و27 فردا وكيانات قانونية أخرى.
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روسيا, أخبار فرنسا , بريطانيا, أخبار أوكرانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك

اتفاق بين جونسون وماكرون على مواصلة استهداف روسيا بالعقوبات

18:10 GMT 22.02.2022
© AFP 2022 / Christopher Furlong / POOLقمة المناخ في غلاسكو، اسكتلندا، بريطانيا، 1 نوفمبر 2021
قمة المناخ في غلاسكو، اسكتلندا، بريطانيا، 1 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© AFP 2022 / Christopher Furlong / POOL
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اتفق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، على مواصلة العمل لفرض العقوبات على الأفراد والكيانات الروسية.
القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان لرئاسة الحكومة البريطانية اتفق الزعيمان، خلال اتصال هاتفي بينهما، على أن تطال هذه العقوبات، الكيانات التي تمول "نهج" الرئيس فلاديمير بوتين، عقب قرار موسكو الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الشعبيتين.
وأضاف البيان: "أطلع رئيس الوزراء الرئيس ماكرون على العقوبات الجديدة التي كشف النقاب عنها ضد روسيا اليوم، واتفق القائدان على أنهما بحاجة إلى مواصلة العمل على قدم وساق لاستهداف الأفراد والكيانات الروسية التي تمول النهج العدواني للرئيس بوتين".
وأكد جونسون أن "تصرفات بوتين كانت انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وبإرساله قوات إلى شرق أوكرانيا، قام بتمزيق اتفاقيتي بودابست ومينسك". واعتبر الجانبان أن "تصرفات روسيا لا تهدد سيادة أوكرانيا فحسب، بل هي هجوم صارخ على الحرية والديمقراطية".
بالأمس، وقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين. ترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين بعد سنوات من الحرب والتوترات وانتهاك الاتفاقيات الدولية.
واليوم، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، موافقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بالإجماع، على فرض حزمة عقوبات ضد روسيا، قائلا إن باريس "فعلت كل شيء لمنع الحرب في أوكرانيا".
من جانبه، أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن العقوبات الأوروبية ضد روسيا تستهدف 351 نائبا برلمانيا و27 فردا وكيانات قانونية أخرى.
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