https://arabic.sputniknews.com/20220222/الأردن-يعلن-اليوم-عن-اكتشاف-أثري-هام-وفريد-من-نوعه-في-العالم-1058983892.html
الأردن يعلن اليوم عن اكتشاف أثري "هام وفريد من نوعه في العالم"
الأردن يعلن اليوم عن اكتشاف أثري "هام وفريد من نوعه في العالم"
تعلن وزارة السياحة والآثار الأردنية، اليوم الثلاثاء، عن اكتشاف أثري وصفته بأنه "هام وفريد من نوعه في العالم". 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T09:14+0000
2022-02-22T09:14+0000
2022-02-22T09:14+0000
أخبار الأردن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/05/1048577709_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d496f592119ef92267cdf8d6c485e429.jpg
وتابعت أنه سيتم الإعلان عن الاكتشاف الأثري في مؤتمر صحفي، والذي قام به فريق بحثي أردني- فرنسي، بحسب قناة "المملكة" الأردنية.وفي شهر أغسطس/ آب الماضي، أعلن خبراء أردنيون اكتمال اكتشاف ديار النبي لوط في منطقة الأغوار الجنوبية، جنوبي البلاد، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية "بترا".وشدد رئيس جمعية "أدلاء السياح الأردنية" محمد حماد على أن هذا الاكتشاف من أبرز الاكتشافات في المئوية الثانية للدولة الأردنية.وقال عضو جمعية "أدلاء السياح" غسان عويس "أصبحنا نمتلك وجهة سياحية عالمية جديدة في الأغوار الجنوبية، تستند إلى إثباتات علمية متينة وقوية، وآن الأوان للاستفادة منها في شتى المجالات".وتتضمن تلك الأدلة أدلة فلكية، وجيولوجية، وجغرافية، ونتائج التنقيبات الأثرية، ومسوحات ميدانية، وطرق تجارية مرتبطة بالمنطقة مثل طريق البخور الدولي، وطريق الإيلاف القرشي، وألواح كتابية مكتشفة في بابل، وألواح إيبلا، والألواح الآكادية، والطرق الرومانية اللاحقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220105/كنز-يكفي-لتمويل-15-من-ميزانية-العراق-1054978295.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/05/1048577709_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_244719c91d6ce58a8c6485c823d8d605.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, العالم العربي
الأردن يعلن اليوم عن اكتشاف أثري "هام وفريد من نوعه في العالم"
تابعنا عبر
تعلن وزارة السياحة والآثار الأردنية، اليوم الثلاثاء، عن اكتشاف أثري وصفته بأنه "هام وفريد من نوعه في العالم".
وتابعت أنه سيتم الإعلان عن الاكتشاف الأثري في مؤتمر صحفي، والذي قام به فريق بحثي أردني- فرنسي، بحسب قناة "المملكة"
الأردنية.
وفي شهر أغسطس/ آب الماضي، أعلن خبراء أردنيون اكتمال اكتشاف ديار النبي لوط
في منطقة الأغوار الجنوبية، جنوبي البلاد، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية "بترا".
وشدد رئيس جمعية "أدلاء السياح الأردنية" محمد حماد على أن هذا الاكتشاف من أبرز الاكتشافات في المئوية الثانية للدولة الأردنية.
وقال عضو جمعية "أدلاء السياح" غسان عويس "أصبحنا نمتلك وجهة سياحية عالمية جديدة في الأغوار الجنوبية، تستند إلى إثباتات علمية متينة وقوية، وآن الأوان للاستفادة منها في شتى المجالات".
وتتضمن تلك الأدلة أدلة فلكية، وجيولوجية، وجغرافية، ونتائج التنقيبات الأثرية، ومسوحات ميدانية، وطرق تجارية مرتبطة بالمنطقة مثل طريق البخور الدولي، وطريق الإيلاف القرشي، وألواح كتابية مكتشفة في بابل، وألواح إيبلا، والألواح الآكادية، والطرق الرومانية اللاحقة.