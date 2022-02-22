https://arabic.sputniknews.com/20220222/البنتاغون-يتحدث-عن-فرصة-لتجنب-حرب-وأوكرانيا-تقدم-رسالة-بسيطة--1059018137.html
البنتاغون يتحدث عن فرصة لتجنب "حرب" وأوكرانيا تقدم "رسالة بسيطة"
البنتاغون يتحدث عن فرصة لتجنب "حرب" وأوكرانيا تقدم "رسالة بسيطة"
قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يزال بإمكانه تجنب... 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T18:51+0000
2022-02-22T18:51+0000
2022-02-22T18:51+0000
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وأتت تصريحات أوستين خلال مباحثات يجريها مع وزير الخارجية الأوكراني، الذي وصل إلى أمريكا اليوم، في مقر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون".ونوه أوستن في بداية المحادثات إلى أنه "لا يزال بإمكان بوتين (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) تجنب حرب مأساوية شاملة من اختياره".وبدوره، وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إن "رسالتي بسيطة: أوكرانيا قوية هي أفضل رادع لروسيا"، على حد زعمه.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/سويسرا-اجتماع-لافروف-وبلينكن-سيعقد-في-جنيف-يوم-24-فبراير-1059003731.html
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العالم, أخبار أوكرانيا
البنتاغون يتحدث عن فرصة لتجنب "حرب" وأوكرانيا تقدم "رسالة بسيطة"
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قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يزال بإمكانه تجنب "حرب شاملة"، على حد وصفه.
وأتت تصريحات أوستين خلال مباحثات يجريها مع وزير الخارجية الأوكراني، الذي وصل إلى أمريكا اليوم، في مقر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون".
ونوه أوستن في بداية المحادثات إلى أنه "لا يزال بإمكان بوتين (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) تجنب حرب مأساوية شاملة من اختياره".
وقال وزير الدفاع الأمريكي مخاطبا كوليبا "سنواصل العمل معك عن كثب"، بحسب وكالة "رويترز".
وبدوره، وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إن "رسالتي بسيطة: أوكرانيا قوية هي أفضل رادع لروسيا"، على حد زعمه.