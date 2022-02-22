https://arabic.sputniknews.com/20220222/الخارجية-السورية-لا-تستبعد-تطبيع-العلاقات-مع-تركيا-بشروط-معينة-1058980804.html
الخارجية السورية لا تستبعد تطبيع العلاقات مع تركيا بشروط معينة
الخارجية السورية لا تستبعد تطبيع العلاقات مع تركيا بشروط معينة
أعلن وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اليوم الثلاثاء، أنه لا يستبعد تطبيع علاقات بلاده مع تركيا لكن بشروط معينة. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T08:09+0000
2022-02-22T08:09+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال المقداد، خلال المؤتمر الشرق أوسطي لمنتدى "فالداي" للحوار في موسكو: "أولاً، لدينا تاريخ مشترك ... والآن نطالب الحكومة التركية بسحب قواتها من الأراضي السورية، وثانياً، الكف عن دعم الإرهابيين والكف عن حرمان السكان السوريين من الموارد المائية وبناء علاقات معنا على أساس الاحترام المتبادل. أعتقد أنه إذا التزمنا بهذه النقاط، فيمكن أن تتحسن علاقاتنا".من جهة ثانية، أعلن وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اليوم الثلاثاء، تأييد بلاده قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك.وقال المقداد خلال المؤتمر ذاته: "لقد أدلى السيد الرئيس بوتين ببيان يوم أمس يمثل حقًا علامة فارقة في التاريخ، وأنتم تعلمون أن الجمهورية العربية السورية تؤيد بالكامل البيان الذي أدلى به الرئيس بوتين".
https://arabic.sputniknews.com/20220222/وزير-الخارجية-السوري-دمشق-تدعم-قرار-الاعتراف-بجمهوريتي-لوغانسك-ودونيتسك-وستتعاون-معهما-1058977943.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, مؤتمر فالداي
الخارجية السورية لا تستبعد تطبيع العلاقات مع تركيا بشروط معينة
08:09 GMT 22.02.2022 (تم التحديث: 08:14 GMT 22.02.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اليوم الثلاثاء، أنه لا يستبعد تطبيع علاقات بلاده مع تركيا لكن بشروط معينة.
موسكو - سبوتنيك. وقال المقداد، خلال المؤتمر الشرق أوسطي لمنتدى "فالداي" للحوار في موسكو: "أولاً، لدينا تاريخ مشترك ... والآن نطالب الحكومة التركية بسحب قواتها من الأراضي السورية، وثانياً، الكف عن دعم الإرهابيين والكف عن حرمان السكان السوريين من الموارد المائية وبناء علاقات معنا على أساس الاحترام المتبادل. أعتقد أنه إذا التزمنا بهذه النقاط، فيمكن أن تتحسن علاقاتنا".
من جهة ثانية، أعلن وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد،
اليوم الثلاثاء، تأييد بلاده قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك.
وقال المقداد خلال المؤتمر ذاته: "لقد أدلى السيد الرئيس بوتين ببيان يوم أمس يمثل حقًا علامة فارقة في التاريخ، وأنتم تعلمون أن الجمهورية العربية السورية تؤيد بالكامل البيان الذي أدلى به الرئيس بوتين".