https://arabic.sputniknews.com/20220222/الرئيس-الأوكراني-يستدعي-جنود-الاحتياط-1059023459.html

الرئيس الأوكراني يستدعي جنود الاحتياط لفترة محددة

الرئيس الأوكراني يستدعي جنود الاحتياط لفترة محددة

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إنه أصدر مرسوما يقضي باستدعاء جنود الاحتياط لفترة محددة. 22.02.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار أوكرانيا

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وأضاف زيلينسكي في كلمة متلفزة اليوم، أنه استدعى جنود الاحتياط لفترة محددة، مضيفا أنه لا حاجة للتعبئة العامة في الوقت الحالي.وتابع "نحن بحاجة إلى إكمال الجيش الأوكراني والتشكيلات العسكرية الأخرى بسرعة، وبصفتي القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، أصدرت مرسوماً بشأن استدعاء جنود الاحتياط لفترة محددة".وأوضح أنه يقصد المواطنين المشمولين بالاحتياطي، لافتا إلى أن معسكرات تدريب جنود الاحتياط سوف تكون جاهزة في أقرب وقت.وأكد الرئيس الأوكراني أنه لا يزال يسعى إلى إيجاد سبل دبلوماسية للخروج من الأزمة.وأبدى استعداده لإنهاء الأزمة من خلال محادثات ثنائية بمشاركة قادة آخرين، مشددا على أن أوكرانيا لن تتنازل عن أي أراض لروسيا.وأشار إلى أن هدفه الرئيسي هو الحفاظ على سيادة ووحدة الأراضي الأوكرانية.وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد صرح اليوم الثلاثاء، بأنه يعتقد أنه لن تكون هناك حرب أو تصعيد روسي ضد بلاده، داعياً موسكو إلى حل الأزمة عن طريق الحوار وفي أي صيغة.ويأتي ذلك على خلفية تصاعد التوترات في شرق أوكرانيا واعتراف روسيا رسميا بلوغانسك ودونيتسك في وقت متأخر أمس الاثنين، ورد الغرب بفرض عقوبات على موسكو، كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن اتفاقية مينسك لم تعد موجودة لعدم التزام كييف بها.

https://arabic.sputniknews.com/20220222/بوتين-حول-استخدام-الجيش-الروسي-في-دونباس-إذا-لزم-الأمر-سنفي-بالتزاماتنا--1059010572.html

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