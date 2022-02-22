https://arabic.sputniknews.com/20220222/الرئيس-الأوكراني-يستدعي-جنود-الاحتياط-1059023459.html
الرئيس الأوكراني يستدعي جنود الاحتياط لفترة محددة
الرئيس الأوكراني يستدعي جنود الاحتياط لفترة محددة
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إنه أصدر مرسوما يقضي باستدعاء جنود الاحتياط لفترة محددة. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T20:54+0000
2022-02-22T20:54+0000
2022-02-22T21:19+0000
أخبار أوكرانيا
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وأضاف زيلينسكي في كلمة متلفزة اليوم، أنه استدعى جنود الاحتياط لفترة محددة، مضيفا أنه لا حاجة للتعبئة العامة في الوقت الحالي.وتابع "نحن بحاجة إلى إكمال الجيش الأوكراني والتشكيلات العسكرية الأخرى بسرعة، وبصفتي القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، أصدرت مرسوماً بشأن استدعاء جنود الاحتياط لفترة محددة".وأوضح أنه يقصد المواطنين المشمولين بالاحتياطي، لافتا إلى أن معسكرات تدريب جنود الاحتياط سوف تكون جاهزة في أقرب وقت.وأكد الرئيس الأوكراني أنه لا يزال يسعى إلى إيجاد سبل دبلوماسية للخروج من الأزمة.وأبدى استعداده لإنهاء الأزمة من خلال محادثات ثنائية بمشاركة قادة آخرين، مشددا على أن أوكرانيا لن تتنازل عن أي أراض لروسيا.وأشار إلى أن هدفه الرئيسي هو الحفاظ على سيادة ووحدة الأراضي الأوكرانية.وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد صرح اليوم الثلاثاء، بأنه يعتقد أنه لن تكون هناك حرب أو تصعيد روسي ضد بلاده، داعياً موسكو إلى حل الأزمة عن طريق الحوار وفي أي صيغة.ويأتي ذلك على خلفية تصاعد التوترات في شرق أوكرانيا واعتراف روسيا رسميا بلوغانسك ودونيتسك في وقت متأخر أمس الاثنين، ورد الغرب بفرض عقوبات على موسكو، كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن اتفاقية مينسك لم تعد موجودة لعدم التزام كييف بها.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/بوتين-حول-استخدام-الجيش-الروسي-في-دونباس-إذا-لزم-الأمر-سنفي-بالتزاماتنا--1059010572.html
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أخبار أوكرانيا
الرئيس الأوكراني يستدعي جنود الاحتياط لفترة محددة
20:54 GMT 22.02.2022 (تم التحديث: 21:19 GMT 22.02.2022) تابعنا عبر
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إنه أصدر مرسوما يقضي باستدعاء جنود الاحتياط لفترة محددة.
وأضاف زيلينسكي في كلمة متلفزة اليوم، أنه استدعى جنود الاحتياط لفترة محددة، مضيفا أنه لا حاجة للتعبئة العامة في الوقت الحالي.
وتابع "نحن بحاجة إلى إكمال الجيش الأوكراني والتشكيلات العسكرية الأخرى بسرعة، وبصفتي القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، أصدرت مرسوماً بشأن استدعاء جنود الاحتياط لفترة محددة".
وأوضح أنه يقصد المواطنين المشمولين بالاحتياطي، لافتا إلى أن معسكرات تدريب جنود الاحتياط سوف تكون جاهزة في أقرب وقت.
وأكد الرئيس الأوكراني أنه لا يزال يسعى إلى إيجاد سبل دبلوماسية للخروج من الأزمة.
وأبدى استعداده لإنهاء الأزمة من خلال محادثات ثنائية بمشاركة قادة آخرين، مشددا على أن أوكرانيا لن تتنازل عن أي أراض لروسيا.
وأشار إلى أن هدفه الرئيسي هو الحفاظ على سيادة ووحدة الأراضي الأوكرانية.
وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
، قد صرح اليوم الثلاثاء، بأنه يعتقد أنه لن تكون هناك حرب أو تصعيد روسي ضد بلاده، داعياً موسكو إلى حل الأزمة عن طريق الحوار وفي أي صيغة.
ويأتي ذلك على خلفية تصاعد التوترات في شرق أوكرانيا واعتراف روسيا
رسميا بلوغانسك ودونيتسك في وقت متأخر أمس الاثنين، ورد الغرب بفرض عقوبات على موسكو، كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن اتفاقية مينسك لم تعد موجودة لعدم التزام كييف بها.