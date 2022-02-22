https://arabic.sputniknews.com/20220222/زيلينسكي-نؤمن-بأنه-لن-تكون-هناك-حرب-ضد-أوكرانيا-أو-تصعيد-روسي-كبير-1058992526.html

زيلينسكي: نؤمن بأنه لن تكون هناك حرب ضد أوكرانيا أو تصعيد روسي كبير

زيلينسكي: نؤمن بأنه لن تكون هناك حرب ضد أوكرانيا أو تصعيد روسي كبير

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إنه يعتقد أنه لن تكون هناك حرب أو تصعيد روسي ضد بلاده، داعياً موسكو إلى حل الأزمة عن طريق الحوار وفي أي... 22.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-22T11:50+0000

2022-02-22T11:50+0000

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أخبار أوكرانيا

روسيا

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كييف- سبوتنيك. وقال زيلينسكي، في إحاطة عقب مباحثاته مع نظيره الإستوني، ألار كاريس، في كييف: "نحن نتفهم كل المخاطر، وندعو روسيا إلى حل هذه القضية من خلال الحوار، والجلوس إلى طاولة المفاوضات".وأضاف: "نحن على استعداد للجلوس في جميع المحافل. روسيا تعرف ذلك جيداً، واليوم ليست روسيا فقط من يعرف ذلك... لقد وصلنا الرد بالأمس، ولقد رأيناه معاً. يجب على أوكرانيا أن ترد بحماية سيادتها ودولتها".وتابع زيلينسكي: "نؤمن بأنه لن تكون هناك حرب ضد أوكرانيا ولن يكون هناك تصعيد كبير من جانب روسيا. إذا حدث، فسنعلن الأحكام العرفية".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينينس بوشيلين، أن الجانب الأوكراني يواصل الاستعداد لمهاجمة إقليم دونباس؛ مؤكداً ثقته في قدرة روسيا على ضمان أمن بلاده.واعتبر بوشيلين أن سلطات كييف تعيش حالة من الهستيريا، حالياً، لأنها لم تتوقع قرار روسيا الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وأمس الإثنين، وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وأوضح الرئيس الروسي، أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.كما أشار بوتين إلى الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، والتي تصاحبها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.وأوعز الرئيس بوتين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، لوزارة الدفاع الروسية، لحفظ السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

https://arabic.sputniknews.com/20220222/الدوما-يصادق-على-اتفاقيات-روسيا-مع-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-بشأن-الصداقة-والتعاون-1058988536.html

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