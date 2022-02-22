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https://arabic.sputniknews.com/20220222/العراق-استهداف-رتل-دعم-لوجستي-بعبوة-ناسفة-1059003386.html
العراق: استهداف رتل دعم لوجستي بعبوة ناسفة
العراق: استهداف رتل دعم لوجستي بعبوة ناسفة
أعلن مصدر أمني مسؤول، اليوم الثلاثاء، عن استهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في محافظة الأنبار غربي العراق. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T14:54+0000
2022-02-22T14:54+0000
العراق
انفجار عبوة ناسفة
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وبحسب شفق نيوز، فإن الاستهداف حدث جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي، وذلك خلال مروره ضمن حدود محافظة الأنبار، فيما أشار المصدر إلى أن هذه العملية لم تفضي إلى أي إصابات بشرية، أو حتى أضرار مادية في الرتل.وكانت القوات الأمنية العراقية قد أحبطت في وقت سابق اليوم، محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين في محافظة المثنى جنوبي العراق.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/العراق-الحشد-الشعبي-يفكك-عبوة-ناسفة-في-محافظة-ديالي-1058977387.html
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العراق, انفجار عبوة ناسفة

العراق: استهداف رتل دعم لوجستي بعبوة ناسفة

14:54 GMT 22.02.2022
© AP Photo / Sam McNeilعلم العراق
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© AP Photo / Sam McNeil
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أعلن مصدر أمني مسؤول، اليوم الثلاثاء، عن استهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في محافظة الأنبار غربي العراق.
وبحسب شفق نيوز، فإن الاستهداف حدث جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي، وذلك خلال مروره ضمن حدود محافظة الأنبار، فيما أشار المصدر إلى أن هذه العملية لم تفضي إلى أي إصابات بشرية، أو حتى أضرار مادية في الرتل.
قوات الحشد الشعبي العراقي في عرض عسكري في ديالى، العراق 26 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
العراق... الحشد الشعبي يفكك عبوة ناسفة في محافظة ديالى
06:29 GMT
وكانت القوات الأمنية العراقية قد أحبطت في وقت سابق اليوم، محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين في محافظة المثنى جنوبي العراق.
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