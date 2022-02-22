https://arabic.sputniknews.com/20220222/الناتو-لدينا-أكثر-من-100-طائرة-مقاتلة-على-أهبة-الاستعداد-1059012386.html

"الناتو": لدينا أكثر من 100 طائرة مقاتلة على أهبة الاستعداد

"الناتو": لدينا أكثر من 100 طائرة مقاتلة على أهبة الاستعداد

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، إن الحلف لديه أكثر من 100 طائرة مقاتلة على أهبة الاستعداد، وذلك بعد تصاعد التوتر في أوكرانيا على... 22.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-22T17:09+0000

2022-02-22T17:09+0000

2022-02-22T17:09+0000

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وحسب "رويترز"، جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام للناتو في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع استثنائي للجنة المشتركة بين الناتو وأوكرانيا.وأضاف ستولتنبرغ: "لا تزال روسيا تخطط للهجوم على أوكرانيا ونري المزيد من حشد القوات ووعدوا بالانسحاب ولكن يواصلون التقدم".وأشار إلى أنه "مع اعتراف روسيا بلوغانسك ودونيتسك كجمهوريتين مستقلتين، يزيد من خطورة الوضع".وأكد ستولتنبرغ أنه: "إذا قررت روسيا غزو أوكرانيا، فلدينا أكثر من 100 طائرة مقاتلة على أهبة الاستعداد"، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه "لا تزال هناك إمكانية لتجنب اندلاع حرب شاملة".وكانت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، قد أعلنت اليوم، أن المجلس وافق بالإجماع على استخدام الجيش الروسي خارج أراضي البلاد.بيما أشار نائب وزير الدفاع الروسي نيكولاي بانكوف، إلى أن الوضع في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين صعب للغاية، ويميل إلى التدهور، مؤكدا أنه يجب على روسيا حماية سكان تلك المناطق، خصوصا أن الكثير منهم من مواطني روسيا.وبدوره، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في تعليقه على موافقة مجلس الاتحاد الروسي، إن "اتفاقيات مينسك لم تعد موجودة لقد اعترفنا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك"، مشيرا إلى أنه "لم يكن من السهل التوصل إلى حل وسط بشأن اتفاقيات مينسك وكانت مسارا واقعيا نحو تسوية بالوسائل السلمية".ونوه الرئيس الروسي إلى أن "أفضل حل هو رفض سلطات كييف الحالية الانضمام إلى الناتو والالتزام بالحياد".وشدد بوتين أنه على أوكرانيا الاعتراف الكامل بإرادة سكان القرم، من أجل إعادة العلاقات الطبيعية مع روسيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220222/بوتين-حول-استخدام-الجيش-الروسي-في-دونباس-إذا-لزم-الأمر-سنفي-بالتزاماتنا--1059010572.html

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