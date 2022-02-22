https://arabic.sputniknews.com/20220222/بايدن-روسيا-تريد-ضم-لوغانسك-ودونيتسك-إلى-أراضيها-1059019774.html
بايدن: الولايات المتحدة ستواصل مساعداتها الدفاعية لأوكرانيا
بايدن: الولايات المتحدة ستواصل مساعداتها الدفاعية لأوكرانيا
ادعى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تريد ضم لوغانسك ودونيتسك إلى أراضيها. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T19:29+0000
2022-02-22T19:29+0000
2022-02-22T19:53+0000
روسيا
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وأكد بايدن أن الولايات المتحدة ستواصل مساعداتها الدفاعية لأوكرانيا.وتابع: "سنحكم على روسيا بأفعالها لا بأقوالها، آمل أن تظل الحلول الدبلوماسية ممكنة".كما أعلن بايدن عن الدفعة الأولى من العقوبات المفروضة على روسيا بسبب ما قال إنه "بداية غزو لأوكرانيا"، وتعهد بفرض عقوبات أشد "إذا واصلت روسيا عدوانها، وتشمل العقوبات بنك روسيا العسكري".ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وأوضح الرئيس الروسي، أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.كما أشار بوتين إلى الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، والتي تصاحبها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، لوزارة الدفاع الروسية، لحفظ السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.كما أوعز لوزارة الخارجية الروسية، الروسية بـ "إجراء محادثات" مع دونيتسك ولوغانسك، حول "إقامة علاقات دبلوماسية" مع الجمهوريتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/بوريل-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-ضد-روسيا-لا-تشمل-بوتين-1059014977.html
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روسيا
بايدن: الولايات المتحدة ستواصل مساعداتها الدفاعية لأوكرانيا
19:29 GMT 22.02.2022 (تم التحديث: 19:53 GMT 22.02.2022) تابعنا عبر
يتبع
ادعى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تريد ضم لوغانسك ودونيتسك إلى أراضيها.
وأكد بايدن أن الولايات المتحدة ستواصل مساعداتها الدفاعية لأوكرانيا.
"إذا مضت روسيا في طريقها فستتحمل وحدها المسؤولية، أمريكا تراقب عن كثب إمدادات الطاقة لمعرفة ما إذا كان هناك أي تعطل".
وتابع: "سنحكم على روسيا بأفعالها لا بأقوالها، آمل أن تظل الحلول الدبلوماسية ممكنة".
كما أعلن بايدن عن الدفعة الأولى من العقوبات المفروضة على روسيا بسبب ما قال إنه "بداية غزو لأوكرانيا"، وتعهد بفرض عقوبات أشد "إذا واصلت روسيا عدوانها، وتشمل العقوبات بنك روسيا العسكري".
"أمريكا والحلفاء ما زالوا منفتحين على الدبلوماسية، ما زال هناك وقت لتجنب أسوأ السيناريوهات".
ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وأوضح الرئيس الروسي، أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.
كما أشار بوتين إلى الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، والتي تصاحبها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.
وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، لوزارة الدفاع الروسية، لحفظ السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
كما أوعز لوزارة الخارجية الروسية، الروسية بـ "إجراء محادثات" مع دونيتسك ولوغانسك، حول "إقامة علاقات دبلوماسية" مع الجمهوريتين.