https://arabic.sputniknews.com/20220222/بوريل-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-ضد-روسيا-لا-تشمل-بوتين-1059014977.html

بوريل: عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا لا تشمل بوتين

بوريل: عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا لا تشمل بوتين

أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن العقوبات الأوروبية ضد روسيا لا تشمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 22.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-22T17:43+0000

2022-02-22T17:43+0000

2022-02-22T18:24+0000

روسيا

العالم

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وقال بوريل، إن العقوبات الأوروبية ضد روسيا تستهدف 351 نائبا برلمانيا و27 فردا وكيانات قانونية أخرى.وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض المزيد من العقوبات ضد روسيا إذا تم تصعيد النزاع.وأضاف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "نحن في لحظة بالغة الخطورة بالنسبة لأوروبا".أكد بوريل في وقت سابق، أن العقوبات التي سيعلنها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا في وقت لاحق اليوم سوف تشمل أعضاء مجلس الدوما الروسي الذين صوتوا لصالح الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك شرقي أوكرانيا.وقال بوريل أيضا إن العقوبات تشمل حظرا أوروبيا على الاستيراد من إقليم دونباس الذي يضم دونيتسك ولوغانسك، وذلك على غرار العقوبات التي تم فرضها على شبه جزيرة القرم.ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وأوضح الرئيس الروسي، أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.كما أشار بوتين إلى الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، والتي تصاحبها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، لوزارة الدفاع الروسية، لحفظ السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.كما أوعز لوزارة الخارجية الروسية، الروسية بـ "إجراء محادثات" مع دونيتسك ولوغانسك، حول "إقامة علاقات دبلوماسية" مع الجمهوريتين.

https://arabic.sputniknews.com/20220222/بوريل-العقوبات-الأوروبية-ضد-روسيا-تستهدف-351-نائبا-برلمانيا-و27-فردا-وكيانات-قانونية-أخرى-1059014051.html

https://arabic.sputniknews.com/20220222/بوريل-الاتحاد-الأوروبي-سيتبنى-عقوبات-ضد-روسيا-بعد-ظهر-اليوم-1058982512.html

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