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https://arabic.sputniknews.com/20220222/بلينكن-الدبلوماسيون-الأمريكيون-في-أوكرانيا-يمضون-الليلة-في-بولندا-لأسباب-أمنية-1058975533.html
بلينكن: الدبلوماسيون الأمريكيون في أوكرانيا يمضون الليلة في بولندا لأسباب أمنية
بلينكن: الدبلوماسيون الأمريكيون في أوكرانيا يمضون الليلة في بولندا لأسباب أمنية
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بيلنكن، اليوم الثلاثاء، إن الدبلوماسيين الأمريكيين، الذين تم نقلهم من كييف إلى مدينة لفيف بغرب أوكرانيا، سيقضون الليلة في... 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T02:14+0000
2022-02-22T02:19+0000
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وأضاف في بيان "تتخذ وزارة الخارجية اليوم مرة أخرى إجراء من أجل سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين، بمن فيهم موظفونا".وفي وقت سابق أمس الاثنين، ذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية للأنباء، أن أوامر صدرت إلى موظفي وزارة الخارجية الأمريكية الباقين في أوكرانيا بالمغادرة مع تصاعد الأزمة.كان الرئيس الأمريكي قال في وقت سابق اليوم، "الولايات المتحدة سترد بسرعة وحسم، بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء على ما أسماه العدوان الروسي على أوكرانيا.يأتي ذلك بعدما أمر الرئيس الروسي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في ساعة متأخرة أمس الاثنين، القوات المسلحة الروسية بحفظ السلام في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك المعترف بهما من قبل روسيا.كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسوما الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أمس الاثنين، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/وكالة-أمريكا-تأمر-باقي-موظفي-وزارة-الخارجية-بمغادرة-أوكرانيا-1058974158.html
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وزير الخارجية الأمريكي, أخبار أوكرانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك

بلينكن: الدبلوماسيون الأمريكيون في أوكرانيا يمضون الليلة في بولندا لأسباب أمنية

02:14 GMT 22.02.2022 (تم التحديث: 02:19 GMT 22.02.2022)
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بيلنكن، اليوم الثلاثاء، إن الدبلوماسيين الأمريكيين، الذين تم نقلهم من كييف إلى مدينة لفيف بغرب أوكرانيا، سيقضون الليلة في بولندا، مع تصاعد الأزمة في أوكرانيا.
وأضاف في بيان "تتخذ وزارة الخارجية اليوم مرة أخرى إجراء من أجل سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين، بمن فيهم موظفونا".
وتابع، "لأسباب أمنية، سيمضي موظفو وزارة الخارجية الموجودون حاليا في لفيف الليلة في بولندا".
وفي وقت سابق أمس الاثنين، ذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية للأنباء، أن أوامر صدرت إلى موظفي وزارة الخارجية الأمريكية الباقين في أوكرانيا بالمغادرة مع تصاعد الأزمة.
كان الرئيس الأمريكي قال في وقت سابق اليوم، "الولايات المتحدة سترد بسرعة وحسم، بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء على ما أسماه العدوان الروسي على أوكرانيا.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
تغطية أحداث دونباس
وكالة: أمريكا تأمر باقي موظفي وزارة الخارجية بمغادرة أوكرانيا
أمس, 23:46 GMT
يأتي ذلك بعدما أمر الرئيس الروسي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في ساعة متأخرة أمس الاثنين، القوات المسلحة الروسية بحفظ السلام في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك المعترف بهما من قبل روسيا.
كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسوما الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أمس الاثنين، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.
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