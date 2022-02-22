https://arabic.sputniknews.com/20220222/بوريس-جونسون-يعلن-عقوبات-بريطانية-ضد-روسيا-1058999703.html
بوريس جونسون يعلن عقوبات بريطانية ضد روسيا
بوريس جونسون يعلن عقوبات بريطانية ضد روسيا
أعلن رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، عن فرض عقوبات على خمسة بنوك روسية وثلاثة من أصحاب المليارات بعد أن أمرت روسيا بإرسال قوات إلى شرق... 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T14:02+0000
2022-02-22T14:02+0000
2022-02-22T14:08+0000
العالم
بوريس جونسون
روسيا
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وقال رئيس الوزراء في كلمة أمام أعضاء البرلمان، إن تصرفات روسيا ترقى إلى مستوى "غزو متجدد" للبلاد، والتي ضمت روسيا أجزاء منها بشكل غير قانوني في عام 2014، مضيفا أنه يجب على المملكة المتحدة الآن أن تكون جاهزة "للأزمة التي طال أمدها". وبحسب "بي بي سي"، أشار جونسون إلى أنه سيتم تمديد "الموجة الأولى" من العقوبات إذا تصاعد الموقف أكثر، وقال إن الأفراد الروس الثلاثة الخاضعين للعقوبات سيتم تجميد أصولهم في المملكة المتحدة، وسيتم منعهم من السفر إلى المملكة المتحدة. وأضاف في بيانه أمام النواب، أن المملكة المتحدة ستستهدف البنوك الروسية مثل Rossiya و IS Bank و General Bank و Promsvyazbank وبنك البحر الأسود، وأضاف أن الأشخاص الثلاثة الخاضعين للعقوبات هم جينادي تيمشينكو وبوريس روتنبرغ وإيجور روتنبرغ.وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد أكد في وقت سابق اليوم، أن بلاده ستفرض على الفور عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا بعد أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين بنشر قوات في منطقتين بشرق أوكرانيا، إشارة إلى جمهوريتي دونيتسك وغانسك الشعبيتين المستقلتين باعتراف روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/جونسون-ما-يحدث-في-أوكرانيا-اليوم-سوف-تسمع-أصداؤه-غدا-في-تايوان-1058998144.html
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العالم, بوريس جونسون, روسيا
بوريس جونسون يعلن عقوبات بريطانية ضد روسيا
14:02 GMT 22.02.2022 (تم التحديث: 14:08 GMT 22.02.2022) تابعنا عبر
أعلن رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، عن فرض عقوبات على خمسة بنوك روسية وثلاثة من أصحاب المليارات بعد أن أمرت روسيا بإرسال قوات إلى شرق أوكرانيا.
وقال رئيس الوزراء في كلمة أمام أعضاء البرلمان، إن تصرفات روسيا ترقى إلى مستوى "غزو متجدد" للبلاد، والتي ضمت روسيا أجزاء منها بشكل غير قانوني في عام 2014، مضيفا أنه يجب على المملكة المتحدة الآن أن تكون جاهزة "للأزمة التي طال أمدها".
وبحسب "بي بي سي
"، أشار جونسون إلى أنه سيتم تمديد "الموجة الأولى" من العقوبات إذا تصاعد الموقف أكثر، وقال إن الأفراد الروس الثلاثة الخاضعين للعقوبات سيتم تجميد أصولهم في المملكة المتحدة، وسيتم منعهم من السفر إلى المملكة المتحدة.
وأضاف في بيانه أمام النواب، أن المملكة المتحدة ستستهدف البنوك الروسية مثل Rossiya و IS Bank و General Bank و Promsvyazbank وبنك البحر الأسود، وأضاف أن الأشخاص الثلاثة الخاضعين للعقوبات هم جينادي تيمشينكو وبوريس روتنبرغ وإيجور روتنبرغ.
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد أكد في وقت سابق اليوم، أن بلاده ستفرض على الفور عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا بعد أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين بنشر قوات في منطقتين بشرق أوكرانيا، إشارة إلى جمهوريتي دونيتسك وغانسك الشعبيتين المستقلتين باعتراف روسيا.