https://arabic.sputniknews.com/20220222/جونسون-ما-يحدث-في-أوكرانيا-اليوم-سوف-تسمع-أصداؤه-غدا-في-تايوان-1058998144.html

جونسون: ما يحدث في أوكرانيا اليوم سوف تسمع أصداؤه غدا في تايوان

جونسون: ما يحدث في أوكرانيا اليوم سوف تسمع أصداؤه غدا في تايوان

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه ستكون هناك تداعيات عالمية إذا فشل الغرب في "الالتزام بالدفاع عن سيادة أوكرانيا"، وستصل هذه التداعيات إلى تايوان. 22.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-22T13:32+0000

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2022-02-22T13:32+0000

العالم

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وقال جونسون: "إذا تعرضت أوكرانيا للخطر، فسوف يتردد صدى الصدمة في جميع أنحاء العالم. وستسمع هذه الأصداء في شرق آسيا وتحديدا في تايوان".وأضاف جونسون: "لا نعرف تمامًا ما ينوي الرئيس بوتين، لكن البشائر قاتمة"، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايوان نيوز".ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وأوضح الرئيس الروسي، أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.كما أشار بوتين إلى الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، والتي تصاحبها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، لوزارة الدفاع الروسية، لحفظ السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.كما أوعز لوزارة الخارجية الروسية، الروسية بـ "إجراء محادثات" مع دونيتسك ولوغانسك، حول "إقامة علاقات دبلوماسية" مع الجمهوريتين.

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