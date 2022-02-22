https://arabic.sputniknews.com/20220222/بوريل-الاتحاد-الأوروبي-سيتبنى-عقوبات-ضد-روسيا-بعد-ظهر-اليوم-1058982512.html

بوريل: الاتحاد الأوروبي سيتبنى عقوبات ضد روسيا بعد ظهر اليوم

بوريل: الاتحاد الأوروبي سيتبنى عقوبات ضد روسيا بعد ظهر اليوم

قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن وزراء خارجية الاتحاد سيقرون، اليوم الثلاثاء، عقوبات ضد روسيا بسبب اعترافها بالمناطق... 22.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-22T08:37+0000

2022-02-22T08:37+0000

2022-02-22T08:37+0000

العالم

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

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وقال بوريل للصحفيين في باريس: "بالطبع سيكون ردنا في شكل عقوبات سيقرر الوزراء مداها ... أنا متأكد من أنه سيكون هناك قرار بالإجماع، وهو أمر مطلوب للقيام بالإجراءات"، مضيفا أن القرار نفسه سيأتي "بعد ظهر اليوم" في اجتماع طارئ دعا إليه على هامش المنتدى في باريس، دون أن يتطرق إلى التفاصيل، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.ومنعت واشنطن بالفعل الأمريكيين من أي تعاملات مالية مع المناطق "الانفصالية" في شرق أوكرانيا التي اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلالها في وقت متأخر من مساء الاثنين، وبعد الإعلان بقليل، أمر بإرسال القوات إلى المنطقتين في إطار عملية "حفظ السلام". وقال الممثل الأعلى: "دخلت القوات الروسية دونباس ونعتبر دونباس جزءا من أوكرانيا"، لكن الاتحاد الأوروبي انضم إلى الولايات المتحدة في تأجيل وصف الانتشار بأنه "غزو"، والذي من شأنه أن يؤدي إلى فرض أشد العقوبات على روسيا والتي كان قد أشار إليها الغرب في الأشهر الأخيرة، حيث أوضح بوريل "لن أقول إن هذا غزو كامل، لكن القوات الروسية موجودة على الأراضي الأوكرانية".وكان بوريل قد أكد، ليل أمس الإثنين، أن قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن إرسال قوات لضمان السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين اعترفت موسكو باستقلالهما، يعتبر عدوانا مباشرا على أوكرانيا.وكتب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، على تويتر، "إن قرار الرئيس بوتين بشأن إدخال ما يسمى ببعثة حفظ السلام إلى ما يسمى بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، هو عدوان مباشر آخر على أوكرانيا، وانتهاك لوحدة أراضيها وسيادتها"، مضيفا: "يجب أن يجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن لبحث هذه القضية".

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