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https://arabic.sputniknews.com/20220222/حدث-نادر-بكرة-القدم-لاعبة-تسجل-هاتريك-في-مرمى-بلادها-فيديو-1058996153.html
حدث نادر بكرة القدم... لاعبة تسجل "هاتريك" في مرمى بلادها... فيديو
حدث نادر بكرة القدم... لاعبة تسجل "هاتريك" في مرمى بلادها... فيديو
سجلت النيوزيلندية ميكايلا مور، ثلاثة أهداف بالخطأ في مرمى منتخب بلادها لصالح المنتخب الأمريكي، في حدث نادر في ملاعب كرة القدم العالمية. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
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2022-02-22T12:52+0000
رياضة
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وخسر المنتخب النيوزيلندي بنتيجة ثقيلة أمام نظيره الأمريكي بخماسية نظيفة في كأس "شي بيليفز" بينها ثلاثة أهداف لميكايلا مور وحدها.ومنحت مور التي تلعب مع ليفربول الإنجليزي في الدرجة الثانية، التقدم لمنتخب الولايات المتحدة عندما حاولت تشتيت كرة عرضية من الجهة اليسرى للأمريكية صوفيا سميث فحولتها داخل الشباك بعد مرور 5 دقائق من عمر المباراة.وحققت مور الهدف الثاني والثالث داخل مرمى منتخب بلادها، وفي كل مرة كانت تحاول إبعاد الخطر لكنها كانت تسدد في شباكها، ما دفع مدربها لوضع حد لمعاناتها وسوء حظها بإخراجها في الدقيقة 40 بعد أربع دقائق من الهدف الثالث لها في مرماها، وقامت زميلاتها بمواساتها.والتقطت الكاميرات اللاعبة التي جانبها الحظ والتوفيق وهي تبكي على مقاعد البدلاء بعد إخراجها، فيما كانت إحدى زميلاتها تربت على كتفها تخفيفا عنها.
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رياضة

حدث نادر بكرة القدم... لاعبة تسجل "هاتريك" في مرمى بلادها... فيديو

12:52 GMT 22.02.2022
© AFP 2022 / Daniel Leal-Olivasفي هذه الصورة التي التقطت في 9 أبريل 2018 ، تحضر قائدة كرة القدم النسائية الأفغانية السابقة خالدة بوبال (وسط) دورة تدريبية في جنوب لندن.
في هذه الصورة التي التقطت في 9 أبريل 2018 ، تحضر قائدة كرة القدم النسائية الأفغانية السابقة خالدة بوبال (وسط) دورة تدريبية في جنوب لندن. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© AFP 2022 / Daniel Leal-Olivas
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سجلت النيوزيلندية ميكايلا مور، ثلاثة أهداف بالخطأ في مرمى منتخب بلادها لصالح المنتخب الأمريكي، في حدث نادر في ملاعب كرة القدم العالمية.
وخسر المنتخب النيوزيلندي بنتيجة ثقيلة أمام نظيره الأمريكي بخماسية نظيفة في كأس "شي بيليفز" بينها ثلاثة أهداف لميكايلا مور وحدها.
ومنحت مور التي تلعب مع ليفربول الإنجليزي في الدرجة الثانية، التقدم لمنتخب الولايات المتحدة عندما حاولت تشتيت كرة عرضية من الجهة اليسرى للأمريكية صوفيا سميث فحولتها داخل الشباك بعد مرور 5 دقائق من عمر المباراة.
وحققت مور الهدف الثاني والثالث داخل مرمى منتخب بلادها، وفي كل مرة كانت تحاول إبعاد الخطر لكنها كانت تسدد في شباكها، ما دفع مدربها لوضع حد لمعاناتها وسوء حظها بإخراجها في الدقيقة 40 بعد أربع دقائق من الهدف الثالث لها في مرماها، وقامت زميلاتها بمواساتها.
والتقطت الكاميرات اللاعبة التي جانبها الحظ والتوفيق وهي تبكي على مقاعد البدلاء بعد إخراجها، فيما كانت إحدى زميلاتها تربت على كتفها تخفيفا عنها.
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