https://arabic.sputniknews.com/20220222/رئيسي-الغاز-يحدد-مستقبل-الطاقة-في-العالم-1058991576.html
رئيسي: الغاز يحدد مستقبل الطاقة في العالم
رئيسي: الغاز يحدد مستقبل الطاقة في العالم
قال الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، يوم الثلاثاء، خلال اجتماع القمة للدول المصدرة للغاز في قطر، إن الغاز يحدد مستقبل الطاقة في العالم. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T11:28+0000
2022-02-22T11:28+0000
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اقتصاد
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وأكد رئيسي خلال الاجتماع على آماله بأن "يسهم الاجتماع في تحقيق الأهداف والحفاظ على مصادر الغاز الطبيعي"، بحسب ما ذكرت وكالة "شفق نيوز".وتابع: "باعتبارنا دول تزخر بمصادر كبيرة من الغاز ومصدرة له يجب أن نرسل رسالتنا إلى العالم بشكل شفاف"، موضحا أن "الغاز يعتبر من الوقود النظيفة والامنة وانه متوفر للعقود المقبلة ويحدد مستقبل الطاقة".وأضاف: "الغاز يلعب دوراً مهماً في المسار المتنامي لاستخدام الكهرباء في العقود المقبلة ومن هذا المنطلق يجب علينا كمنتجي الغاز تلبية الحاجات لهذه الطاقة وهذا يحظى ببالغ الاهمية".
https://arabic.sputniknews.com/20220222/هل-أوروبا-قادرة-فعليا-على-استبدال-الغاز-الروسي-بمصدر-آخر-1058989018.html
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اقتصاد
رئيسي: الغاز يحدد مستقبل الطاقة في العالم
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قال الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، يوم الثلاثاء، خلال اجتماع القمة للدول المصدرة للغاز في قطر، إن الغاز يحدد مستقبل الطاقة في العالم.
وأكد رئيسي خلال الاجتماع على آماله بأن "يسهم الاجتماع في تحقيق الأهداف والحفاظ على مصادر الغاز الطبيعي"، بحسب ما ذكرت وكالة "شفق نيوز".
"هناك وجهات نظر مختلفة في المنتدى إلا ان ثمة تضامن جيد بين الدول المشاركة فيه تجاه المستقبل قائلا إن "الهدف من عقد هذا المنتدى ومشاركة الأعضاء فيه هو دعم الحقوق التي تؤكد عليها سيادة هذه الدول في مجال اكتشاف الغاز وتعزيز دوره في تلبية حاجات العالم إلى الطاقة وكذلك ضمان الأمن في مجال طلب الغاز الطبيعي على صعيد العالم".
ابراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني
وتابع: "باعتبارنا دول تزخر بمصادر كبيرة من الغاز ومصدرة له يجب أن نرسل رسالتنا إلى العالم بشكل شفاف"، موضحا أن "الغاز يعتبر من الوقود النظيفة والامنة وانه متوفر للعقود المقبلة ويحدد مستقبل الطاقة".
وأضاف: "الغاز يلعب دوراً مهماً في المسار المتنامي لاستخدام الكهرباء في العقود المقبلة ومن هذا المنطلق يجب علينا كمنتجي الغاز تلبية الحاجات لهذه الطاقة وهذا يحظى ببالغ الاهمية".