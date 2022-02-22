https://arabic.sputniknews.com/20220222/هل-أوروبا-قادرة-فعليا-على-استبدال-الغاز-الروسي-بمصدر-آخر-1058989018.html
هل أوروبا قادرة فعليا على استبدال الغاز الروسي بمصدر آخر
هل أوروبا قادرة فعليا على استبدال الغاز الروسي بمصدر آخر
قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف في مقابلة مع وكالة "energyintel"، إن أوروبا لن تكون قادرة على استبدال كميات كبيرة من غاز خطوط الأنابيب الروسية بالغاز... 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T10:41+0000
2022-02-22T10:41+0000
2022-02-22T10:41+0000
روسيا
اقتصاد
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وأكد شولغينوف أنه تم التعاقد مع جميع المصدرين بالفعل ولفترات طويلة وعقود طويلة الأجل، بحسب الموقع الرسمي للوكالة.وأضاف شولغينوف أن روسيا تؤيد عقود الغاز طويلة الأجل، لأنها على عكس العقود الفورية، تساعد في توفير أسعار "أكثر ملاءمة" للمشترين والمنتجين والشركاء.وأكد أن ارتفاع أسعار الغاز غير مربح لشركة غازبروم وروسيا بشكل عام، لأنها تقلل من الاستهلاك، وهذا يؤدي إلى تباطؤ العجلة الاقتصادية.وأعرب شولغينوف عن ثقته من أن إطلاق مشروع "التيار الشمالي 2" سيساعد في خلق فائض في إمدادات الغاز في السوق الأوروبية.وشدد الوزير على أن شركاء غازبروم الأوروبيين في المشروع يمكن أن يرفعوا دعوى إذا لم يتم تشغيل خط الأنابيب نتيجة العقوبات الغربية.ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا عند افتتاح التداول اليوم 22 فبراير/شباط بزيادة أكثر من 10%، متجاوزة 900 دولار لكل ألف متر مكعب. على خلفية أزمة الطاقة.
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روسيا, اقتصاد
هل أوروبا قادرة فعليا على استبدال الغاز الروسي بمصدر آخر
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قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف في مقابلة مع وكالة "energyintel"، إن أوروبا لن تكون قادرة على استبدال كميات كبيرة من غاز خطوط الأنابيب الروسية بالغاز الطبيعي المسال من دول أخرى.
وأكد شولغينوف أنه تم التعاقد مع جميع المصدرين بالفعل ولفترات طويلة وعقود طويلة الأجل، بحسب الموقع الرسم
ي للوكالة.
"إذا كان من الممكن استبدال بعض أحجام الغاز، فأنا أعتقد أنها ليست كبيرة جدًا".
نيكولاي شولغينوف
وزير الطاقة الروسي
وأضاف شولغينوف أن روسيا تؤيد عقود الغاز طويلة الأجل، لأنها على عكس العقود الفورية، تساعد في توفير أسعار "أكثر ملاءمة" للمشترين والمنتجين والشركاء.
وأكد أن ارتفاع أسعار الغاز غير مربح لشركة غازبروم وروسيا بشكل عام، لأنها تقلل من الاستهلاك، وهذا يؤدي إلى تباطؤ العجلة الاقتصادية.
وأعرب شولغينوف عن ثقته من أن إطلاق مشروع "التيار الشمالي 2" سيساعد في خلق فائض في إمدادات الغاز في السوق الأوروبية.
وشدد الوزير على أن شركاء غازبروم الأوروبيين في المشروع يمكن أن يرفعوا دعوى إذا لم يتم تشغيل خط الأنابيب نتيجة العقوبات الغربية.
ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا عند افتتاح التداول اليوم 22 فبراير/شباط بزيادة أكثر من 10%، متجاوزة 900 دولار لكل ألف متر مكعب. على خلفية أزمة الطاقة.