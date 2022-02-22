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تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/رئيس-دونيتسك-اعتراف-موسكو-باستقلال-الجمهورية-هي-القضية-الأهم-بالنسبة-لنا-1058981596.html
رئيس دونيتسك: اعتراف موسكو باستقلال الجمهورية هي القضية الأهم بالنسبة لنا
رئيس دونيتسك: اعتراف موسكو باستقلال الجمهورية هي القضية الأهم بالنسبة لنا
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك المستقلة، دينيس بوشيلين، اليوم الثلاثاء، أن اعتراف موسكو باستقلال بلاده يعد القضية الأهم وبعدها تأتي الأمور الأخرى. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T08:17+0000
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وقال بوشيلين عبر قناة "سولوفيوف لايف" على موقع يوتيوب: "كييف تواصل الاستعداد، مع الأسف لا توجد لدى بيانات على أن كييف تراجعت عن الهجوم أو استخدام القوة لحل النزاع".وأشار بوشيلين إلى ثقته في قدرة روسيا وإمكانياتها في ضمان أمن بلاده.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أمس الاثنين، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.
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رئيس دونيتسك: اعتراف موسكو باستقلال الجمهورية هي القضية الأهم بالنسبة لنا

08:17 GMT 22.02.2022 (تم التحديث: 08:40 GMT 22.02.2022)
© Sputnik . Sergey Baturin / الذهاب إلى بنك الصوررئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين
رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© Sputnik . Sergey Baturin
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يتبع
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك المستقلة، دينيس بوشيلين، اليوم الثلاثاء، أن اعتراف موسكو باستقلال بلاده يعد القضية الأهم وبعدها تأتي الأمور الأخرى.
وقال بوشيلين عبر قناة "سولوفيوف لايف" على موقع يوتيوب: "كييف تواصل الاستعداد، مع الأسف لا توجد لدى بيانات على أن كييف تراجعت عن الهجوم أو استخدام القوة لحل النزاع".

وأشار بوشيلين إلى ثقته في قدرة روسيا وإمكانياتها في ضمان أمن بلاده.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أمس الاثنين، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.
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