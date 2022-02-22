https://arabic.sputniknews.com/20220222/رئيس-دونيتسك-اعتراف-موسكو-باستقلال-الجمهورية-هي-القضية-الأهم-بالنسبة-لنا-1058981596.html
رئيس دونيتسك: اعتراف موسكو باستقلال الجمهورية هي القضية الأهم بالنسبة لنا
رئيس دونيتسك: اعتراف موسكو باستقلال الجمهورية هي القضية الأهم بالنسبة لنا
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك المستقلة، دينيس بوشيلين، اليوم الثلاثاء، أن اعتراف موسكو باستقلال بلاده يعد القضية الأهم وبعدها تأتي الأمور الأخرى. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T08:17+0000
2022-02-22T08:17+0000
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وقال بوشيلين عبر قناة "سولوفيوف لايف" على موقع يوتيوب: "كييف تواصل الاستعداد، مع الأسف لا توجد لدى بيانات على أن كييف تراجعت عن الهجوم أو استخدام القوة لحل النزاع".وأشار بوشيلين إلى ثقته في قدرة روسيا وإمكانياتها في ضمان أمن بلاده.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أمس الاثنين، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.
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العالم
رئيس دونيتسك: اعتراف موسكو باستقلال الجمهورية هي القضية الأهم بالنسبة لنا
08:17 GMT 22.02.2022 (تم التحديث: 08:40 GMT 22.02.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك المستقلة، دينيس بوشيلين، اليوم الثلاثاء، أن اعتراف موسكو باستقلال بلاده يعد القضية الأهم وبعدها تأتي الأمور الأخرى.
وقال بوشيلين عبر قناة "سولوفيوف لايف" على موقع يوتيوب: "كييف تواصل الاستعداد، مع الأسف لا توجد لدى بيانات على أن كييف تراجعت عن الهجوم أو استخدام القوة لحل النزاع".
وأشار بوشيلين إلى ثقته في قدرة روسيا وإمكانياتها في ضمان أمن بلاده.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسومي
الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أمس الاثنين، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.