https://arabic.sputniknews.com/20220222/كازاخستان-استخدام-قوات-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-في-لوغانسك-ودونيتسك-أمر-مستحيل-عمليا-1058976656.html
كازاخستان: استخدام قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في لوغانسك ودونيتسك أمر مستحيل عمليا
كازاخستان: استخدام قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في لوغانسك ودونيتسك أمر مستحيل عمليا
أعلن وزير الخارجية الكازاخستاني مختار تلوبيردي، صباح اليوم الثلاثاء، أنه من المستحيل استقدام واستخدام قوات حفظ السلام التابعة لمعاهدة الأمن الجماعي في جمهوريتي... 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T05:25+0000
2022-02-22T05:25+0000
2022-02-22T05:25+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1055205849_12:0:1228:684_1920x0_80_0_0_73c79f16d2046ba89ff1c41231d1a281.jpg
وجاءت تصريحات تلوبيردي خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" قال فيها إن "هناك استحالة لاستخدام قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وذلك بسبب ميثاق المنظمة".وأشار وزير الخارجية الكازاخستاني إلى أن الأمر مستحيل وهو بحاجة إلى قرار وتفويض من دول الأعضاء في المنظمة، وبالتالي فإن قرار الاستخدام غير وارد حاليا حتى من الناحية العملية".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أمس الاثنين، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.وقال بوتين في خطابه الذي وجهه إلى المواطنين الروس: "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف بوقف القتال فورا، وإلا فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء تقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا".وأضاف الرئيس الروسي في كلمته: إن "أوكرانيا بالنسبة لروسيا ليست مجرد دولة مجاورة، بل هي جزء من التاريخ، رفاقنا وأقاربنا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1055205849_164:0:1076:684_1920x0_80_0_0_ce2a93661e7b76c267f95eee0333139c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
كازاخستان: استخدام قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في لوغانسك ودونيتسك أمر مستحيل عمليا
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الكازاخستاني مختار تلوبيردي، صباح اليوم الثلاثاء، أنه من المستحيل استقدام واستخدام قوات حفظ السلام التابعة لمعاهدة الأمن الجماعي في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
وجاءت تصريحات تلوبيردي خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" قال فيها إن "هناك استحالة لاستخدام قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وذلك بسبب ميثاق المنظمة".
وأشار وزير الخارجية الكازاخستاني إلى أن الأمر مستحيل وهو بحاجة إلى قرار وتفويض من دول الأعضاء في المنظمة، وبالتالي فإن قرار الاستخدام غير وارد حاليا حتى من الناحية العملية".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسومي
الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أمس الاثنين، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.
وقال بوتين في خطابه الذي وجهه إلى المواطنين الروس: "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف بوقف القتال فورا، وإلا فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء تقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا".
وأضاف الرئيس الروسي في كلمته: إن "أوكرانيا بالنسبة لروسيا ليست مجرد دولة مجاورة، بل هي جزء من التاريخ، رفاقنا وأقاربنا".