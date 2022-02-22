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الخارجية الروسية تعلق على احتمال عقد اجتماع بين لافروف وبلينكن بعد الاعتراف بلوغانسك ودونيتسك
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https://arabic.sputniknews.com/20220222/كازاخستان-استخدام-قوات-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-في-لوغانسك-ودونيتسك-أمر-مستحيل-عمليا-1058976656.html
كازاخستان: استخدام قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في لوغانسك ودونيتسك أمر مستحيل عمليا
كازاخستان: استخدام قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في لوغانسك ودونيتسك أمر مستحيل عمليا
أعلن وزير الخارجية الكازاخستاني مختار تلوبيردي، صباح اليوم الثلاثاء، أنه من المستحيل استقدام واستخدام قوات حفظ السلام التابعة لمعاهدة الأمن الجماعي في جمهوريتي... 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T05:25+0000
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وجاءت تصريحات تلوبيردي خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" قال فيها إن "هناك استحالة لاستخدام قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وذلك بسبب ميثاق المنظمة".وأشار وزير الخارجية الكازاخستاني إلى أن الأمر مستحيل وهو بحاجة إلى قرار وتفويض من دول الأعضاء في المنظمة، وبالتالي فإن قرار الاستخدام غير وارد حاليا حتى من الناحية العملية".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أمس الاثنين، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.وقال بوتين في خطابه الذي وجهه إلى المواطنين الروس: "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف بوقف القتال فورا، وإلا فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء تقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا".وأضاف الرئيس الروسي في كلمته: إن "أوكرانيا بالنسبة لروسيا ليست مجرد دولة مجاورة، بل هي جزء من التاريخ، رفاقنا وأقاربنا".
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كازاخستان: استخدام قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في لوغانسك ودونيتسك أمر مستحيل عمليا

05:25 GMT 22.02.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورعناصر قوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) في مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022.
عناصر قوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) في مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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أعلن وزير الخارجية الكازاخستاني مختار تلوبيردي، صباح اليوم الثلاثاء، أنه من المستحيل استقدام واستخدام قوات حفظ السلام التابعة لمعاهدة الأمن الجماعي في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
وجاءت تصريحات تلوبيردي خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" قال فيها إن "هناك استحالة لاستخدام قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وذلك بسبب ميثاق المنظمة".
وأشار وزير الخارجية الكازاخستاني إلى أن الأمر مستحيل وهو بحاجة إلى قرار وتفويض من دول الأعضاء في المنظمة، وبالتالي فإن قرار الاستخدام غير وارد حاليا حتى من الناحية العملية".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أمس الاثنين، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.
وقال بوتين في خطابه الذي وجهه إلى المواطنين الروس: "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف بوقف القتال فورا، وإلا فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء تقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا".
وأضاف الرئيس الروسي في كلمته: إن "أوكرانيا بالنسبة لروسيا ليست مجرد دولة مجاورة، بل هي جزء من التاريخ، رفاقنا وأقاربنا".
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