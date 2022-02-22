https://arabic.sputniknews.com/20220222/كندا-تستدعي-السفير-الروسي-بعد-اعتراف-موسكو-باستقلال-دونيتسك-ولوغانسك-1059025503.html

كندا تستدعي السفير الروسي بعد اعتراف موسكو باستقلال دونيتسك ولوغانسك

كندا تستدعي السفير الروسي بعد اعتراف موسكو باستقلال دونيتسك ولوغانسك

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، مساء اليوم الثلاثاء، استدعاء سفير روسيا في أوتاوا بعد اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. 22.02.2022, سبوتنيك عربي

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تورنتو- سبوتنيك. وكتبت جولي في بيان عبر "تويتر": "وجهت نائبي لاستدعاء سفير روسيا لشرح عدوان روسيا المستمر وانتهاك القانون الدولي وتجاهل السيادة الأوكرانية."وتعهدت جولي في بيانها المقتضب، بفرض "عقوبات صارمة" ردا على هذه الخطوة وأكدت دعم أوتاوا لأوكرانيا. أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا عن فرض عقوبات على روسيا.بالأمس، وقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين. ترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين بعد سنوات من الحرب والتوترات وانتهاك الاتفاقيات الدولية.وردت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا على تغريدة نشرها مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، والتي أدعى فيها أن النواب الروس لن يستطيعوا التسوق في ميلانو بسبب العقوبات.وقالت زخاروفا: "بوريل لم يدعم أبدا آباء الأطفال الذين ماتوا في دونباس، ولم يطالب كييف بكبح جماح القوميين. نحن الآن نفهم السبب (عدم دعم الأطفال في دونباس)؛ التسوق والحفلات هما ما يثير اهتمامكم حقا".

https://arabic.sputniknews.com/20220222/ما-الذي-دفع-روسيا-إلى-قرارها-بشأن-دونباس؟-وكيف-فشل-الغرب-في-إدارة-الأزمة؟-1059024169.html

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