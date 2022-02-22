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https://arabic.sputniknews.com/20220222/كندا-تستدعي-السفير-الروسي-بعد-اعتراف-موسكو-باستقلال-دونيتسك-ولوغانسك-1059025503.html
كندا تستدعي السفير الروسي بعد اعتراف موسكو باستقلال دونيتسك ولوغانسك
كندا تستدعي السفير الروسي بعد اعتراف موسكو باستقلال دونيتسك ولوغانسك
أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، مساء اليوم الثلاثاء، استدعاء سفير روسيا في أوتاوا بعد اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T21:52+0000
2022-02-22T22:04+0000
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تورنتو- سبوتنيك. وكتبت جولي في بيان عبر "تويتر": "وجهت نائبي لاستدعاء سفير روسيا لشرح عدوان روسيا المستمر وانتهاك القانون الدولي وتجاهل السيادة الأوكرانية."وتعهدت جولي في بيانها المقتضب، بفرض "عقوبات صارمة" ردا على هذه الخطوة وأكدت دعم أوتاوا لأوكرانيا. أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا عن فرض عقوبات على روسيا.بالأمس، وقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين. ترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين بعد سنوات من الحرب والتوترات وانتهاك الاتفاقيات الدولية.وردت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا على تغريدة نشرها مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، والتي أدعى فيها أن النواب الروس لن يستطيعوا التسوق في ميلانو بسبب العقوبات.وقالت زخاروفا: "بوريل لم يدعم أبدا آباء الأطفال الذين ماتوا في دونباس، ولم يطالب كييف بكبح جماح القوميين. نحن الآن نفهم السبب (عدم دعم الأطفال في دونباس)؛ التسوق والحفلات هما ما يثير اهتمامكم حقا".
https://arabic.sputniknews.com/20220222/ما-الذي-دفع-روسيا-إلى-قرارها-بشأن-دونباس؟-وكيف-فشل-الغرب-في-إدارة-الأزمة؟-1059024169.html
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أخبار كندا, روسيا

كندا تستدعي السفير الروسي بعد اعتراف موسكو باستقلال دونيتسك ولوغانسك

21:52 GMT 22.02.2022 (تم التحديث: 22:04 GMT 22.02.2022)
© REUTERS / Patrick Doyleرئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو
رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / Patrick Doyle
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أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، مساء اليوم الثلاثاء، استدعاء سفير روسيا في أوتاوا بعد اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
تورنتو- سبوتنيك. وكتبت جولي في بيان عبر "تويتر": "وجهت نائبي لاستدعاء سفير روسيا لشرح عدوان روسيا المستمر وانتهاك القانون الدولي وتجاهل السيادة الأوكرانية."
اطلاق الألعاب النارية ورفع أعلام روسيا احتفالا بتوقيع وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين في شوارع دونيتسك، 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
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21:18 GMT
وتعهدت جولي في بيانها المقتضب، بفرض "عقوبات صارمة" ردا على هذه الخطوة وأكدت دعم أوتاوا لأوكرانيا. أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا عن فرض عقوبات على روسيا.
بالأمس، وقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين. ترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين بعد سنوات من الحرب والتوترات وانتهاك الاتفاقيات الدولية.
وردت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا على تغريدة نشرها مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، والتي أدعى فيها أن النواب الروس لن يستطيعوا التسوق في ميلانو بسبب العقوبات.
وقالت زخاروفا: "بوريل لم يدعم أبدا آباء الأطفال الذين ماتوا في دونباس، ولم يطالب كييف بكبح جماح القوميين. نحن الآن نفهم السبب (عدم دعم الأطفال في دونباس)؛ التسوق والحفلات هما ما يثير اهتمامكم حقا".
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