https://arabic.sputniknews.com/20220222/كيف-ستؤثر-التوترات-بين-روسيا-والناتو-على-الدول-العربية-خبير-يجيب-1059013183.html

كيف ستؤثر التوترات بين روسيا و"الناتو" على الدول العربية... خبير يجيب

كيف ستؤثر التوترات بين روسيا و"الناتو" على الدول العربية... خبير يجيب

قال رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، سمير راغب، إن ارتدادات التوتر على الحدود الروسية- الأوكرانية يطال المنطقة العربية بشكل... 22.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-22T17:31+0000

2022-02-22T17:31+0000

2022-02-22T17:31+0000

روسيا

سلاح روسيا

الناتو

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1059003363_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7ae7480f876ae48751923448a26526bb.jpg

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن التأثير السريع على المنطقة يتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة، خاصة أن سعر برميل النفط سيتضاعف بشكل كبير، ما يعني استفادة بعض الدول العربية منها قطر في الشق الخاص بالغاز، فيما تتأثر الأخرى غير النفطية التي تعتمد على الاستيراد.يتمثل الجانب الآخر من التأثيرات في عمليات استيراد القمح، ما قد يدفع الدول العربية المستوردة للبحث عن مصادر بديلة، إلا أن تكلفة الشحن والنقل سترتفع بشكل كبير.وحذر راغب من أنه في حال اتساع نطاق الصراع، فإن الحرب الباردة الجديدة ستبدأ في اليوم التالي بين الناتو وروسيا، وهو ما سيدفع موسكو لتكوين تحالفات على مستوى العالم، تضم في البداية الصين وكوريا الشمالية وإيران.ويرى أن إيران يمكن أن تتحول إلى بؤرة ساخنة في المنطقة ضمن معسكرات جديدة، إضافة إلى أن دول المنطقة ستنقسم إلى معسكرين، حتى وإن لم يكن الأمر عبر الاشتراك في الحرب أو المساندة المباشرة، في حين أن سوريا ستتحول إلى بؤرة ساخنة هي الأخرى.سيكون هناك تأثيرات أخرى ترتبط بعمليات التسليح يشير إليها رئيس المنظمة العربية، تتمثل في تفعيل قانون "كاتسا" من الجانب الأمريكي، على أي سلاح روسي للدول العربية.وأشار إلى أن الجزائر من أكبر الدول التي تشتري السلاح من روسيا، وكذلك مصر، في حين أن الدول الخليجية تتجه لتنويع سلاحها وتوطين تكنولوجيا روسية، ما يعني أن الدول العربية ستكون مطالبة بتحديد التحالف الذي ستكون معه.

https://arabic.sputniknews.com/20220222/الغاز-الروسي-والمكاسب-الاقتصادية-لماذا-تؤجج-أمريكا-الحرب-في-دونباس؟-1059009144.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, سلاح روسيا, الناتو, العالم العربي