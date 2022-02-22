https://arabic.sputniknews.com/20220222/رئيس-بيلاروسيا-يعلن-أن-بلاده-تعمل-على-تجهيز-جيشها-بمنظومات-إس-400-1059002439.html

رئيس بيلاروسيا يعلن أن بلاده تعمل على تجهيز جيشها بمنظومات "إس-400"

رئيس بيلاروسيا يعلن أن بلاده تعمل على تجهيز جيشها بمنظومات "إس-400"

أعلن رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعمل على تجهيز جيشها بمنظومات صواريخ "إس-400". 22.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-22T14:39+0000

2022-02-22T14:39+0000

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العالم

أخبار بيلاروسيا اليوم

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أفاد مراسل سبوتنيك، أن الرئيس البيلاروسي أعلن اليوم عن أن خطط بلاده للسنوات القادمة تشمل شراء مقاتلات سوخوي-30 اس ام" وعشرات المروحيات ومنظومات "تور-ام2" للجيش البيلاروسي، كما يجري العمل على تجهيز معدات لمنظومات "اس-400 تريومف".مينسك - سبوتنيك. وقال لوكاشينكو: "على مدى السنوات القليلة المقبلة، نخطط لشراء وتزويد القوات بمجموعة واسعة من أحدث الأسلحة، بما في ذلك مقاتلات سوخوي-30 اس ام" وعشرات المروحيات وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "تور-ام2"، مضيفا أنه يجري العمل حاليًا على مسألة تجهيز القوات المسلحة البيلاروسية بأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "اس-400 تريومف".وكان الرئيس البيلاروسي قد تحدث في 14 فبراير/ شباط الجاري، عن أسباب التدريبات الروسية - البيلاروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، حيث قال لوكاشينكو: "قبل هذه الهستيريا حول التدريبات الروسية - البيلاروسية، قررنا إجراء التدريبات في جنوب جمهوريتنا. كان علينا أن نجريها بأنفسنا من أجل تحديد المكان الذي يجب أن نحتفظ فيه بعدد صغير من القوات بسبب حقيقة ما يحدث في أوكرانيا، كتدفق الأسلحة، وهاربين من العدالة، تشكيل معسكرات التدريب"، مشددا على أن بيلاروسيا قررت تعزيز الحدود في هذا الاتجاه، وأشار إلى أنه من الضروري الحفاظ على علاقات جيدة مع الأوكرانيين، وخصوصا سكان المنطقة الحدودية.

https://arabic.sputniknews.com/20220218/لوكاشينكو-روسيا-وبيلاروسيا-ليستا-بحاجة-لتصعيد-التوترات-على-الحدود-1058817638.html

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