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https://arabic.sputniknews.com/20220222/لحظة-اصطدام-سائق-مخمور-بسيارة-شرطة-أمريكية-وجها-لوجه-فيديو-1058996506.html
لحظة اصطدام سائق "مخمور" بسيارة شرطة أمريكية وجها لوجه.. فيديو
لحظة اصطدام سائق "مخمور" بسيارة شرطة أمريكية وجها لوجه.. فيديو
أصيب ضابطا شرطة أمريكية بعد اصطدام سائق، يرجح أنه "مخمور"، بسيارتهما وجها لوجه على الطريق السريع في مدينة ميدلتون الأمريكية. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T13:03+0000
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الشرطة الأمريكية
سائق
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وحسب ما نشره مكتب شرطة ميدلتون عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد أن الضابطين تم علاجهما، بعد حادث مروع، حيث اصطدم بهما سائق يعتقد أنه مخمور، أثناء توقفهما بسيارتهما خلال الدورية.وقالت: تم علاج كلا الموظفين حيث خرجا من المستشفى بإصابات طفيفة، فيما تم القبض على سائق السيارة الأخرى بسبب قيادته وهو في حالة سكر وارتكاب مخالفات مرورية أخرى.وقال: هذه هي خامس سيارة تابعة لفريق ميدلتون تتعرض للتلف في العامين الماضيين بعد أن صدمها أشخاص تم القبض عليهم لاحقًا.
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الشرطة الأمريكية, سائق, نادي الفيديو

لحظة اصطدام سائق "مخمور" بسيارة شرطة أمريكية وجها لوجه.. فيديو

13:03 GMT 22.02.2022 (تم التحديث: 13:05 GMT 22.02.2022)
© Sputnik . Artur Gabdrahmanovاحتجاجات «جورج فلويد» في فيلادلفيا، بنسلفانيا، الشرطة الأمريكية، الولايات المتحدة 3 يونيو 2020
احتجاجات «جورج فلويد» في فيلادلفيا، بنسلفانيا، الشرطة الأمريكية، الولايات المتحدة 3 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© Sputnik . Artur Gabdrahmanov
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أصيب ضابطا شرطة أمريكية بعد اصطدام سائق، يرجح أنه "مخمور"، بسيارتهما وجها لوجه على الطريق السريع في مدينة ميدلتون الأمريكية.
وحسب ما نشره مكتب شرطة ميدلتون عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد أن الضابطين تم علاجهما، بعد حادث مروع، حيث اصطدم بهما سائق يعتقد أنه مخمور، أثناء توقفهما بسيارتهما خلال الدورية.
وقالت: تم علاج كلا الموظفين حيث خرجا من المستشفى بإصابات طفيفة، فيما تم القبض على سائق السيارة الأخرى بسبب قيادته وهو في حالة سكر وارتكاب مخالفات مرورية أخرى.
وقال: هذه هي خامس سيارة تابعة لفريق ميدلتون تتعرض للتلف في العامين الماضيين بعد أن صدمها أشخاص تم القبض عليهم لاحقًا.
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