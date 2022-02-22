https://arabic.sputniknews.com/20220222/لحظة-اصطدام-سائق-مخمور-بسيارة-شرطة-أمريكية-وجها-لوجه-فيديو-1058996506.html
لحظة اصطدام سائق "مخمور" بسيارة شرطة أمريكية وجها لوجه.. فيديو
لحظة اصطدام سائق "مخمور" بسيارة شرطة أمريكية وجها لوجه.. فيديو
أصيب ضابطا شرطة أمريكية بعد اصطدام سائق، يرجح أنه "مخمور"، بسيارتهما وجها لوجه على الطريق السريع في مدينة ميدلتون الأمريكية. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T13:03+0000
2022-02-22T13:03+0000
2022-02-22T13:05+0000
الشرطة الأمريكية
سائق
نادي الفيديو
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وحسب ما نشره مكتب شرطة ميدلتون عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد أن الضابطين تم علاجهما، بعد حادث مروع، حيث اصطدم بهما سائق يعتقد أنه مخمور، أثناء توقفهما بسيارتهما خلال الدورية.وقالت: تم علاج كلا الموظفين حيث خرجا من المستشفى بإصابات طفيفة، فيما تم القبض على سائق السيارة الأخرى بسبب قيادته وهو في حالة سكر وارتكاب مخالفات مرورية أخرى.وقال: هذه هي خامس سيارة تابعة لفريق ميدلتون تتعرض للتلف في العامين الماضيين بعد أن صدمها أشخاص تم القبض عليهم لاحقًا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الشرطة الأمريكية, سائق, نادي الفيديو
لحظة اصطدام سائق "مخمور" بسيارة شرطة أمريكية وجها لوجه.. فيديو
13:03 GMT 22.02.2022 (تم التحديث: 13:05 GMT 22.02.2022) تابعنا عبر
أصيب ضابطا شرطة أمريكية بعد اصطدام سائق، يرجح أنه "مخمور"، بسيارتهما وجها لوجه على الطريق السريع في مدينة ميدلتون الأمريكية.
وحسب ما نشره مكتب شرطة ميدلتون
عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد أن الضابطين تم علاجهما، بعد حادث مروع، حيث اصطدم بهما سائق يعتقد أنه مخمور، أثناء توقفهما بسيارتهما خلال الدورية.
وقالت: تم علاج كلا الموظفين حيث خرجا من المستشفى بإصابات طفيفة، فيما تم القبض على سائق السيارة الأخرى بسبب قيادته وهو في حالة سكر وارتكاب مخالفات مرورية أخرى.
وقال: هذه هي خامس سيارة تابعة لفريق ميدلتون تتعرض للتلف في العامين الماضيين بعد أن صدمها أشخاص تم القبض عليهم لاحقًا.