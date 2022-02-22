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مقتل طفل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية
مقتل طفل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية
قتل طفل فلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الأمن الإسرائيلية في بلدة الخضر بالضفة الغربية. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T20:00+0000
2022-02-22T20:01+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الطفل محمد شحادة، البالغ من العمر 14 عاما، "استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.وكان الطفل شحادة أصيب برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات اندلعت في بلدة الخضر، قبل أن تلقي القوات الإسرائيلية القبض عليه وهو مصاب بجروح خطيرة، وفقا للوكالة.وقال الناشط أحمد صلاح، إن مواجهات اندلعت في منطقة باكوش غرب البلدة بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي أطلقت الرصاص الحي.وأوضح أن إطلاق النار تسبب في إصابة الطفل شحادة، متهما القوات الإسرائيلية بمنع طاقم إسعاف الهلال الأحمر من الوصول إليه، واعتقلته.وذكرت الوكالة أن "الاشتباكات ما تزال دائرة في المنطقة الغربية من البلدة بين الشبان وقوات الاحتلال، إلى جانب اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للبلدة".
https://arabic.sputniknews.com/20220221/تحقيق-إسرائيلي-ينفي-استخدام-الشرطة-برنامج-التجسس-بيغاسوس-دون-سند-من-القانون-1058973056.html
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أخبار فلسطين اليوم

مقتل طفل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

20:00 GMT 22.02.2022 (تم التحديث: 20:01 GMT 22.02.2022)
© REUTERS / AMMAR AWADاشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في حي سلوان، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين، 29 يونيو 2021
اشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في حي سلوان، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين، 29 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / AMMAR AWAD
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قتل طفل فلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الأمن الإسرائيلية في بلدة الخضر بالضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الطفل محمد شحادة، البالغ من العمر 14 عاما، "استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.
مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين فلسطينيين 22-12-2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
تحقيق إسرائيلي ينفي استخدام الشرطة برنامج التجسس "بيغاسوس" دون سند من القانون
أمس, 22:37 GMT
وكان الطفل شحادة أصيب برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات اندلعت في بلدة الخضر، قبل أن تلقي القوات الإسرائيلية القبض عليه وهو مصاب بجروح خطيرة، وفقا للوكالة.
وقال الناشط أحمد صلاح، إن مواجهات اندلعت في منطقة باكوش غرب البلدة بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي أطلقت الرصاص الحي.
وأوضح أن إطلاق النار تسبب في إصابة الطفل شحادة، متهما القوات الإسرائيلية بمنع طاقم إسعاف الهلال الأحمر من الوصول إليه، واعتقلته.
وذكرت الوكالة أن "الاشتباكات ما تزال دائرة في المنطقة الغربية من البلدة بين الشبان وقوات الاحتلال، إلى جانب اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للبلدة".
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