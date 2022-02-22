https://arabic.sputniknews.com/20220222/موسكو-لا-نخطط-حاليا-لإرسال-القوات-المسلحة-إلى-دونباس-1058995317.html
موسكو: لا نخطط حاليا لإرسال القوات المسلحة إلى دونباس
موسكو: لا نخطط حاليا لإرسال القوات المسلحة إلى دونباس
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لا تخطط حاليا لإرسال قواتها المسلحة إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T12:43+0000
2022-02-22T12:43+0000
2022-02-22T12:43+0000
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روسيا
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وجاءت تصريحات الخارجية الروسية على لسان نائب وزير الخارجية، أندريه رودنكو، الذي قال إنه "لنكن متفائلين، ذلك لن يحدث، لكن في حال حصول تهديد معين ستقدم موسكو المساعدة وفقا للاتفاقية التي تم التصديق عليها، وهي إرسال القوات العسكرية الروسية إلى هناك".وفي السياق نفسه، قال رودنكو أن موسكو لا تخشى العقوبات بسبب الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، مشيرا إلى أن بلاده ترحب بالمفاوضات مع الدول الأوروبية بشأن أوكرانيا.كما اعتبر رودنكو أن موسكو لا تريد قطع العلاقات مع كييف، لكن الأخيرة تحاول ذلك من خلال اجراءاتها وسياساتها تجاه روسيا.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أمس الاثنين، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
موسكو: لا نخطط حاليا لإرسال القوات المسلحة إلى دونباس
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لا تخطط حاليا لإرسال قواتها المسلحة إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
وجاءت تصريحات الخارجية الروسية على لسان نائب وزير الخارجية، أندريه رودنكو، الذي قال إنه "لنكن متفائلين، ذلك لن يحدث، لكن في حال حصول تهديد معين ستقدم موسكو المساعدة وفقا للاتفاقية التي تم التصديق عليها، وهي إرسال القوات العسكرية الروسية إلى هناك".
وفي السياق نفسه، قال رودنكو أن موسكو لا تخشى العقوبات بسبب الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، مشيرا إلى أن بلاده ترحب بالمفاوضات مع الدول الأوروبية بشأن أوكرانيا.
كما اعتبر رودنكو أن موسكو لا تريد قطع العلاقات مع كييف، لكن الأخيرة تحاول ذلك من خلال اجراءاتها وسياساتها تجاه روسيا.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسومي
الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أمس الاثنين، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.