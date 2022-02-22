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https://arabic.sputniknews.com/20220222/وزير-إسرائيلي-يستقيل-من-الحكومة-بسبب-سيلفي-ومقاطع-تيك-توك-1059005882.html
وزير إسرائيلي يستقيل من الحكومة بسبب "سيلفي" ومقاطع "تيك توك"
وزير إسرائيلي يستقيل من الحكومة بسبب "سيلفي" ومقاطع "تيك توك"
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن وزيرا إسرائيليا قدم استقالته على خلفية وجود خلافات داخل الائتلاف الحكومي في بلاده. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T15:24+0000
2022-02-22T15:24+0000
إسرائيل
أخبار العالم الآن
نفتالي بينيت
بنيامين نتنياهو
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن إيلي أفيدار، الوزير الإسرائيلي دون حقيبة، قد قدم استقالته من الحكومة، اليوم، بهدف العودة إلى الكنيست بموجب ما يسمى بـ"القانون النرويجي" الذي يسمح بذلك.وأكدت القناة العبرية أن الوزير الإسرائيلي قد وجه خلال مؤتمر صحفي انتقادات شديدة اللهجة إلى حكومة بلاده وسياساتها، موضحا أنه كان من الأفضل له تقديم تلك الاستقالة المسببة قبل ثلاثة أشهر، بعد أن اتضح أنه لا نية لدى الحكومة الإسرائيلية بتعيينه في منصب وزير الاستخبارات.وأكد الوزير الإسرائيلي أن رئيس الوزراء الحالي، نفتالي بينيت، يقلد سلفه، بنيامين نتنياهو، تماما، مشيرا إلى أن بينيت لا ينوي تنفيذ اتفاق التناوب الذي وقعه مع يائير لابيد، وزير الخارجية الحالي.وذكر إيلي أفيدار أن المعسكر الديمقراطي مشغول بالتقاط صور "سيلفي" ومقاطع فيديو "تيك توك"، فضلا عن إشارته إلى أن إيليت شاكيد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية، تملي السياسة على بينيت.
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إسرائيل, أخبار العالم الآن, نفتالي بينيت, بنيامين نتنياهو

وزير إسرائيلي يستقيل من الحكومة بسبب "سيلفي" ومقاطع "تيك توك"

15:24 GMT 22.02.2022
© flickr.com / Izhar Lauferعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© flickr.com / Izhar Laufer
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كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن وزيرا إسرائيليا قدم استقالته على خلفية وجود خلافات داخل الائتلاف الحكومي في بلاده.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن إيلي أفيدار، الوزير الإسرائيلي دون حقيبة، قد قدم استقالته من الحكومة، اليوم، بهدف العودة إلى الكنيست بموجب ما يسمى بـ"القانون النرويجي" الذي يسمح بذلك.
وأكدت القناة العبرية أن الوزير الإسرائيلي قد وجه خلال مؤتمر صحفي انتقادات شديدة اللهجة إلى حكومة بلاده وسياساتها، موضحا أنه كان من الأفضل له تقديم تلك الاستقالة المسببة قبل ثلاثة أشهر، بعد أن اتضح أنه لا نية لدى الحكومة الإسرائيلية بتعيينه في منصب وزير الاستخبارات.
وأكد الوزير الإسرائيلي أن رئيس الوزراء الحالي، نفتالي بينيت، يقلد سلفه، بنيامين نتنياهو، تماما، مشيرا إلى أن بينيت لا ينوي تنفيذ اتفاق التناوب الذي وقعه مع يائير لابيد، وزير الخارجية الحالي.
وذكر إيلي أفيدار أن المعسكر الديمقراطي مشغول بالتقاط صور "سيلفي" ومقاطع فيديو "تيك توك"، فضلا عن إشارته إلى أن إيليت شاكيد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية، تملي السياسة على بينيت.
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