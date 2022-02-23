https://arabic.sputniknews.com/20220223/أردوغان-يعتبر-أن-الحرب-في-أوكرانيا-ليست-لصالح-أحد-1059054753.html

أردوغان يعتبر أن الحرب في أوكرانيا "ليست لصالح أحد"

أردوغان يعتبر أن الحرب في أوكرانيا "ليست لصالح أحد"

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بأن "الصراع العسكري في أوكرانيا ليس في صالح أي جهة". 23.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-23T14:17+0000

2022-02-23T14:17+0000

2022-02-23T15:21+0000

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وأوضح المكتب أن "الرئيس أردوغان شدد على أن تفاقم الوضع خاصة الصراع العسكري لن يفيد أحدا، مشيرا إلى أن تركيا تؤيد استمرار الاتصالات الدبلوماسية ومستعدة لتقديم مساهمتها في تخفيف التوترات والحفاظ على السلام".وقال المكتب الصحفي لأردوغان أن الأخير "يتوقع أن يزور الرئيس الروسي تركيا في أقرب وقت ممكن لحضور اجتماع مجلس التعاون رفيع المستوى".كما أفادت الخدمة الصحفية للكرملين أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان تبادلا تقييمات الوضع فيما يتعلق باعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".وجاء في بيان لها: "تبادل الرئيسان تقييمات الوضع فيما يتعلق باعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأكد فلاديمير بوتين على الضرورة الموضوعية للقرار المتخذ في مواجهة عدوان السلطات الأوكرانية في دونباس، ورفضها القاطع الامتثال لاتفاقات مينسك".ورد في الرسالة أن رجب طيب أردوغان استشهد بآرائه المعروفة في هذا الشأن".وأضاف البيان أنه "الطرفان تطرقا إلى موضوع تطوير ضمانات قانونية طويلة الأجل لأمن روسيا، وفي هذا السياق، أعرب فلاديمير بوتين عن خيبة أمله من رد فعل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على المقترحات الأمنية الروسية، والذي يرقى إلى مستوى محاولة تجاهل المخاوف والمطالب الروسية المشروعة".وأضاف الكرملين أنه تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الروسية التركية بأشكال مختلفة.وصرح أردوغان، اليوم الأربعاء، أن أنقرة لا تستطيع "التخلي" عن روسيا، على الرغم من "عدائية الوضع" حول أوكرانيا.وقال الرئيس أردوغان بعد عودته من جولة إفريقية: "ليس من الممكن أن نتخلى عن كليهما (روسيا وأوكرانيا)، دعونا نتخذ خطوة تمكننا من حل هذه القضية دون التخلي عن أي منهما".وأردف أردوغان: "لدينا علاقات سياسية وعسكرية واقتصادية مع روسيا، كما أن لدينا علاقات سياسية وعسكرية واقتصادية مع أوكرانيا".

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